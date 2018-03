»Bastion« ist das Gratis-Spiel des Monats bei Plus - Action-Rollenspiel-Erlebnis im Wert von 14,99€ für 0€

Gratis-Spiel des Monats im März

Diesen Monat entdecken Plus-Mitglieder mit »Bastion« eine surrealistische Katastrophe, die die Welt in Stücke zerschmettert hat. Den Steam-Key gibt es gratis bei Gamesplanet.com. Kopiert euch vorher den Gutscheincode am Ende dieser Seite.

Erforsche gewaltige Bastion-Strukturen

Bastion ist ein Action-Rollenspiel-Erlebnis mit einem interaktiven Erzähler, der auf jede deiner Bewegungen reagiert. Erkunde mehr als 40 riesige, handgemalte Umgebungen, während du die Geheimnisse der Kalamität, einer surrealen Katastrophe, die die Welt in Stücke riss, aufdeckst. Besorge dir ein großes Waffenarsenal und kämpfe gegen wilde Bestien, die sich in deinem neuen Lebensraum breit machen. Beende die Hauptgeschichte, um den neuen New Game Plus-Modus freizuschalten und setze dann deine Reise weiter fort!

Handgezeichnete Kunstwerke in voller 1080p-Auflösung

Eine, über mehrere Stunden angelegte, interaktiv erzählte Geschichte

Actiongeladene Kämpfe

Über 10 einzigartige, aufrüstbare Waffen

6 gewaltige Bastion-Strukturen

Ab sofort und bis 31. März können alle Plus-Mitglieder ihren individualisierten Gutschein für »Bastion auf Gamesplanet.com einlösen. Weiter unten findet ihr die Anleitung dazu.

Gutscheincode einlösen in 5 Schritten

Zum Ende dieser Seite Scrollen Gutscheincode kopieren Spiel Bastion in den Warenkorb legen Spielpreis wird von 19,99€ auf 0€ reduziert Auf Steam aktivieren & in das düstere Fantasy-Abenteuer eintauchen!

5% Rabatt auf ALLE Spiele bei Gamesplanet

Mit GameStar Plus sparen Sie beim Kauf von PC-Spielen nochmals 5 Prozent auf den ohnehin schon stark reduzierten Preis bei Gamesplanet Deutschland. Hier geht es zum Gutschein für die exklusiven Gamesplanet-Deals:

