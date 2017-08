Bis zum zweiten DLC für Battlefield 1 dauert es noch bis zum September 2017. Um die Wartezeit von einem halben Jahr für In the Name of the Tsar zumindest etwas abzukürzen, hat DICE nun die ersten Inhalte des Russland-DLCs veröffentlicht. Der Download ist 6,22 GB groß (PC-Version) und verpflichtend für alle Spieler, auch wenn man den Premium Pass nicht gekauft hat.

Wer den Premium Pass für Battlefield 1 besitzt, der darf nun die Karte Lupkow Pass spielen und das neue Kavallerie-Kit mit Lanze benutzen. Der Reiter mit Lanze lässt sich auf jeder Karte mit Kavallerie-Einheiten benutzen und ist nicht auf Ostfront-Karten aus dem zweiten DLC beschränkt.

Frontlines auf zwei neuen Karten, E-Sport-Pläne

Für alle Spieler gibt es immerhin neues Frontlines-Futter: Egal ob Premium Pass oder nicht, der Spielmodus Frontlines kann nun auch auf den Karten Ballroom Blitz und Monte Grappa gespielt werden.

EA und DICE werden im Rahmen der Gamescom-Präsentation nicht nur weitere Inhalte (und hoffentlich endlich ein Release-Datum) von In the Name of the Tsar vorstellen, sondern auch die lange geplanten E-Sport-Inhalte für Battlefield 1 zeigen. Der Livestream startet auf EA.com um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

Vor In the Name of the Tsar hatte DICE Battlefield 1 mit der französischen Armee in They Shall Not Pass erweitert. Zwei weitere DLCs sind mit Turning Tides und Apocalypse noch geplant.

Battlefield 1 - Bilder und Artworks aus dem DLC »In The Name Of The Tsar« ansehen