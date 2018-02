Battlefield 1 hat seit dem Release der finalen Erweiterung Apocalypse mit Performance-Problemen zu kämpfen. Dazu gehört beispielsweise stotternde Framerates und Framerate-Einbrüche, wenn Gegnern im Mehrspielermodus abgeschossen werden, oder auch fehlende Waffenaufsätze für die Hellriegel des Sturmsoldaten.

Nachdem DICE bereits einen Hotfix ankündigte, der sich der Problematik annehmen soll und dieser offenbar erfolgreich getestet wurde, nimmt der Entwickler das Spiel heute für kurze Zeit offline, um ein Client-Update vorzunehmen. Der Download ist für PC-Spieler 435 Megabyte groß.

Wie Battlefield Bulletin berichtet, wird dieses am heutigen 26. Februar 2018 vorgenommen und wird dafür sorgen dass der Online-Mehrspielermodus der PC-Fassung ab 12:00 Uhr deutscher Zeit für knapp eine Stunde nicht verfügbar sein wird. Danach, so der Plan, sollten die Probleme im Multiplayer der Vergangenheit angehören.

NOTICE: DICE will be rolling out an update on February 26 to address the recent #BF1's performance issues across all platforms.



Downtimes Announced ?

PS4: MP offline for 1h starting 9.00 UTC

XboxOne: MP offline for 1h starting 10.00 UTC

PC: MP offline for 1h starting 11.00 UTC pic.twitter.com/lTmliKXBSK