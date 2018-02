Fans von Battlefield dürfen jetzt gerne den Rotstift zücken und sich ein Datum im Kalender fett umranden: Zwischen dem 9. und 11. Juni 2018 findet mit der EA Play 2018 eine hauseigene Veranstaltung des Publishers statt, auf der das neue Battlefield spielbar sein wird. Damit kehrt Dice nach dem 2017er-Ausflug in den Krieg der Sterne zur eigenen Kernmarke zurück.

Das Event dockt unmittelbar an die diesjährige E3 an, die direkt am 12. Juni losgeht. Ihr könnt euch also sicher sein, dass wir bei beiden Veranstaltungen in Los Angeles vor Ort sein werden. Die Bestätigung für das neue Battlefield erfolgte über Twitter:

Get a chance to play the next Battlefield™ experience at EA Play.



Save the Date: https://t.co/NtX6BUQt2Z pic.twitter.com/Kn3LtYhiy6 — Battlefield (@Battlefield) February 22, 2018

Wie im vergangenen Jahr wird EA die Play nutzen, um das Line-Up des Publishers zu präsentieren. Dazu gehören neben einem neuen Battlefield natürlich die üblichen Sportmarken (also Madden, Fifa, NHL und Co.) sowie Biowares Mammutprojekt Anthem.

Wir haben bereits begründete Vermutungen angestellt, dass es mit Battlefield 2018 in den Zweiten Weltkrieg zurückgehen könnte. Alle Infos dazu findet ihr in unserem Special mit 3 Gründen, warum Battlefield 2018 ein WW2-Shooter wird.