Star Wars: Battlefront 2 - Test, Videos, Änderungen – Alle Infos zum Spiel auf einen Blick

Klonkriege, alte Trilogie, First Order gegen den Widerstand - im Gegensatz zum ersten Teil erweitert Star Wars: Battlefront 2 die Schlachtfelder und -zeiträume auf alle berühmten Konflikte des Star-Wars-Universums - und stößt bei vielen Fans trotzdem auf Kritik.

In unserem Sammelartikel fassen wir alle Infos zu Star Wars: Battlefront 2 zusammen, von unserer Einschätzung zur Solo-Kampagne, in der wir auf Seiten des Imperiums in den Kampf ziehen, bis zur genauen Erklärung der umstrittenen Lootbox-Mechanik und der Sternenkarten.

Taugt's für Solisten? Die Singlepplayer-Kampagne im Check

Bevor wir uns ausführlich in Multiplayer-Schlachten stürzen, haben wir uns die Singleplayer-Kampagne von Battlefront 2 angeschaut. Das Highlight daran ist sicherlich der Seitenwechsel, denn im Gegensatz zu vielen anderen Star-Wars-Spielen kämpfen wir diesmal als Spec-Ops-Soldatin für das Imperium!

Lohnt sich der Kauf für Solo-Spieler: Die Kampagne von Battlefront 2 im Test

Die Kampagne im Detail: Spielzeit und Anzahl der Missionen

Die Krux mit der Box: Wie funktionieren die Lootboxen?

Der größte Kritikpunkt an Star Wars: Battlefront 2 ist das Freischaltungssystem für die Sternenkarten, mit denen wir unsere Soldaten, Helden und Raumschiffe aufwerten. Die Karten stecken nämlich in Lootboxen, die auch für Echtgeld erhältlich sind - unser Video erklären wir die Upgrade-Mechanik.

Aufgrund der Fan-Kritik haben sich EA und Dice zum Release entschieden, die umstrittenen Mikrotransaktionen vorerst aus dem Spiel zu nehmen.

Vorerst gestrichen: Dice entfernt Mikrotransaktionen aus Battlefront 2

Beim Anwalt nachgefragt: Warum Lootboxen kein Glücksspiel sind

Performance im Weltall: Die Technik im Check

Grafisch macht Battlefront 2 so schnell kein anderes Spiel was vor, die Ausflüge ins Star-Wars-Universum vibrieren genau wie im Vorgänger vor Atmosphäre. Was diese Immersion an Leistung benötigt, zeigt unser Technik-Check zur PC-Version.

Todesstern im Benchmark: Die Performance der PC-Version