Venturebeat hat interessante Neuigkeiten für Shooter-Fans, die dem Nachfolger von Battlefield 1 entgegenfiebern. Wie die seriöse Webseite aus anonymen Quellen erfahren haben will, soll der bisher unter dem Namen »Battlefield 2018« gehandelte Titel nun Battlefield 5 heißen. Zudem bestätigen die Quellen die Vermutung, dass der neue Teil im Zweiten Weltkrieg spielt.

Damit würde die Battlefield-Serie erstmals seit Battlefield 1943 in diesen Abschnitt der Geschichte zurückkehren. Auf Reddit tauchte zudem ein angeblicher Screen eines Entwicklerbuilds auf, der den Schriftzug des Titels und dessen mutmaßlichen Startbildschirm zeigt.

Wie Venturebeat berichtet, soll das Spiel bei EA intern während der Entwicklung Battlefield 2 geheißen haben. Warum es nun angeblich in Battlefield 5 umbenannt wurde, ist ebenso unklar wie die Qualität der Quellen – auch wenn Venturebeat nicht dafür bekannt ist, wahllos ungeprüfte Informationen in den Äther zu schießen.

Laut Venturebeat wird es sich dabei um ein komplett neues Battlefield handeln und nicht um ein Remaster von Battlefield 2 aus dem Jahr 2005. Möglicherweise ist darin auch der Grund zu suchen, warum das Spiel den Namen Battlefield 5 tragen soll.

Mit einem anderen Gerücht soll es hingegen nicht weit her sein. Das angeblich ebenfalls bei DICE in Entwicklung befindliche Battefield: Bad Company 3 soll gar nicht existieren. Bad Company 3 würde, sollte es kommen, erst in einer etwas ferneren Zukunft erscheinen. DICE höre sich jedoch die Wünsche der Fans an und schließt einen neuen Teil der Serie nicht aus.