Mehr Raumschiffe, mehr Völker, mehr Warhammer - danach klingt die Ankündigung von Battlefleet Gothic: Armada 2. Der zweite Teil will noch 2018 mit gleich 12 Völkern und mehreren Kampagnen an den Start gehen. Möglicherweise können wir diesmal also nicht nur die imperiale Flotte in den Singleplayer führen. Das Spiel soll folgende Fraktionen enthalten:

Imperiale Flotte

Space Marines

Adeptus Mechanicus

Necrons

Chaos

Aeldari-Korsaren (Eldar-Korsaren) und Weltenschiff-Aeldari (Weltenschiff-Eldar)

Drukhari (Dark Eldar)

T'au-Handelsflotten und T'au-Protektorflotten

Orks

Tyraniden

Der erste Teil enthielt zum Release nur vier dieser Parteien und rüstete per DLC später auf sechs auf. Teil Zwei will aber nicht nur mehr Völker bieten, sondern auch größere Schlachten und verbesserte Multiplayer-Modi. Außerdem sollen wir noch mehr Möglichkeiten haben, unsere Flotte anzupassen.

Die Kampagnen werden wieder dynamisch ablaufen, also keine streng lineare Story erzählen. Geschichtlich basieren sie auf den jüngsten Ereignissen im Warhammer-Universum. Im Trailer sehen wir unter anderem Szenen aus dem dreizehnten schwarzen Kreuzzug und kriegen den erwachten Eldar-Todesgott Ynnead und den Ultramarines-Primarchen Roboute Guilliman zu Gesicht: