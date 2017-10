Ryzen 5 1600 bei Amazon holen



Update Oktober 2017

Wir haben unsere Kaufberatung aktualisiert und berücksichtigen darin jetzt auch die neuen Coffee-Lake-Prozesoren von Intel, die seit dem 5. Oktober erhältlich sind. Im Test des Intel Core i7 8700K wird deutlich, dass Intel mit sechs Kernen nicht nur die Führung in Spielen gegenüber AMD weiter ausbaut, sondern auch in Anwendungsszenarien zulegt und die Konkurrenz teilweise überholt.



Die neuen Coffee-Lake-CPUs sind noch nicht großflächig verfügbar und die meisten Modelle derzeit vergriffen. Wir gehen von einer besseren Verfügbarkeit im November aus. Kurzfristig lieferbar ist einzig allein der Core i3 8350K, zum Preis von rund 190 Euro bietet die CPU zwar einen einen freien Multiplikator aber nur vier Kerne ohne SMT und ist damit etwas unattraktiv, gibt es doch den Core i3 8100 mit ebenfalls vier Kernen für 125 Euro und den Core i5 8400 mit sechs Kernen für unter 200 Euro.



Obwohl Coffee Lake wie Skylake und Kaby Lake auf den Sockel LGA 1151 setzt, wird ein neues Mainboard mit den Chipsätzen der 300er-Serie von Intel benötigt, ältere Prozessoren sind zudem nicht kompatibel. Derzeit sind nur Mainboards mit dem für Übertakter notwendigen Z370-Chipsatz erhältlich, entsprechende Mainboards kosten mindestens 100 Euro.



Beim Kauf einer Coffee-Lake-CPU seid Ihr also bis zum 1. Quartal 2018 auf den Z370-Chipsatz angewiesen, auch wenn Ihr keinen Prozessor mit »K«-Zusatz erwerbt. Im neuen Jahr folgen die günstigeren und um ein paar Features beschnittenen Chipsätze H370 und H310.



Wir empfehlen unabhängig von den Chipsätzen mit dem Kauf eines neuen Intel Prozessors noch etwas zu warten, dann dürfte sie besser verfügbar und eventuell auch noch etwas preiswerter sein. Insbesondere AMD könnte durch Preissenkungen die Karten neu mischen.

In unserer Empfehlung für Gaming-CPUs lassen wir sehr günstige Budget-Prozessoren größtenteils links liegen. In einem Spiele-PC sollte heute auch bei sehr beschränktem Budget möglichst ein Vierkern-Prozessor verbaut sein, schon aufgrund der wesentlich höheren Zukunftssicherheit. Außerdem arbeitet der PC dann auch flotter, wenn Ihr mehrere Programme gleichzeitig nutzt.

Allerdings hat Intel mit der mit dem günstigen Pentium G4560 durchaus noch interessante, weil recht schnelle Dual-Core-Prozessoren im Preissegment unter 100 Euro im Angebot, die dank Hyperthreading vier Threads bearbeiten können und in den meisten aktuellen Titeln noch mehr als ausreichend Leistung liefern. Manche Spiele mit deutlich höherer Multi-Core-Auslastung laufen aber in maximalen Details nicht mehr ganz flüssig auf den Pentiums – wer kann, greift deshalb besser zu einem Prozessor mit vier oder mehr Kernen.

Außerdem beschränken wir unsere Empfehlungen auf die weit verbreiteten und aktuell mit neuen Prozessoren versorgten Plattformen von AMD mit AM4 und Intel (primär Sockel 1151), sofern sie in den entsprechenden Preisbereichen angeboten werden.

Fusion-APUs mit relativ leistungsfähiger integrierter DX11-Grafikeinheit wie der AMD A10 7850K sind für Einsteiger-PCs geeignet, benötigen aber auch ein Mainboard mit Sockel FM2, der weder die flotteren FX-Prozessoren (Sockel AM3+) noch die neuen Ryzen-CPUs (Sockel AM4) unterstützt. Da eine Kombination aus CPU und separater Grafikkarte jedoch viel leistungsfähiger ist, greifen Spieler ohnehin besser nicht zu einer APU.

Für Spiele-Systeme bietet AMD aber trotzdem wieder eine Alternative zu Intel: Seit Anfang März 2017 sind die Ryzen-7-Prozessoren auf dem Markt, Mitte April folgten die Ryzen-5-CPUs, Ende Juli Ryzen 3. In Spielen können sie zwar noch nicht immer ihr ganzes Potenzial abrufen, was manche Entwickler wie im Falle von Ashes of the Singularity, Total War: Warhammer oder Rise of the Tomb Raider bereits mit passenden Patches angehen. Aufgrund der hohen Kernzahl zu einem vergleichsweise niedrigen Preis und der damit verbundenen Zukunftssicherheit stellt Ryzen aber in den meisten Fällen ein gutes Gesamtpaket dar.

Rangliste CPU Performance Spiele

CPUs bis 150 Euro

In diesem Preisbereich haben wir lange Zeit AMDs FX-Prozessoren für den Sockel AM3+ empfohlen, auch weil Intel hier maximal Dual-Core-CPUs im Portfolio hatte. Da es jedoch keine neuen Prozessoren mehr für diesen in die Jahre gekommenen Sockel gibt und mittlerweile auch AMDs günstige Ryzen-3-Prozessoren erschienen sind, raten wir nicht mehr zum Kauf von FX-CPUs. Wenn Sie bereits einen FX-PC besitzen, lohnt sich ein Wechsel zu Ryzen 3 mit Blick auf die Performance allerdings eher nicht, wie unser Test des Ryzen 3 1300X zeigt.

Intel bietet seit der kürzlich erschienenen Coffee-Lake-Generation in diesem Preisbereich erstmals vier Kerne an, dafür hat der Prozessor-Hersteller aber SMT für die Core-i3-Modelle gestrichen. Einen Nachfolger für den Pentium G4560 aus der Kaby-Lake-Generation ist noch nicht veröffentlicht, die CPU eignet sich aber auch weiterhin dank SMT für einen günstigen Spiele-PC. Allerdings setzt Intel mit Coffee Lake auf neue Chipsätze und Mainboards, sodass Kaby-Lake-Mainboards nicht weiter aufrüstbar und Coffee-Lake-Mainboards derzeit auf den relativ teuren Z370-Chipsatz beschränkt sind.

Intel Pentium G4560

Intels Dual-Core Pentium G4560 kostet nur etwa 70 Euro (wobei er momentan aufgrund von Lieferschwierigkeiten erst ab circa 80 Euro zu haben ist), er hat aber trotzdem Hyperthreading zur virtuellen Kernverdoppelung zu bieten. Ein Novum bei den Pentium-Prozessoren, dass sie durchaus auch für Spieler mit kleinem Budget interessant macht. Die beiden Kerne takten mit 3,5 GHz, einen Turbo-Boost gibt es nicht.

Intel Core i3 8100

Intel hebt mit der Coffee-Lake-Generation die Kernzahl an: Der Core i3 8100 für 125 Euro ist der günstigste Intel Prozessor mit vier echten Kernen, sein Basistakt beträgt 3,6 GHz, auf einen Turbo-Boost muss die CPU hingegen genau wie auf eine virtuelle Kernverdoppelung (SMT) verzichten.



Unsere vorige Empfehlung Core i3 7100 besitzt mit 3,9 GHz einen höheren Takt, eine etwas schnellere integrierte Grafikeinheit und ist rund 25 Euro preiswerter. Beim Kauf eines Mainboards wird außerdem Geld gespart, da die Kaby-Lake-CPU mit vielen Chipsätzen gepaart werden kann, für Coffee Lake stehen derzeit nur Mainboards mit Z370-Chipsatz bereit.



Trotzdem empfehlen wir das aktuelle Modell Core i3 8100 samt neuen Chipsatz, um auch bei einem eventuellen Prozessor-Upgrade für kommende Generationen gewappnet zu sein.

AMD Ryzen 3 1200/1300X

Nach Ryzen 7 im März 2017 und Ryzen 5 im April sind Ende Juli zwei günstigere Ryzen-3-Modelle erschienen. Der Ryzen 3 1300X kostet etwa 120 Euro, der Ryzen 3 1200 100 Euro. Genau wie Intel bietet AMD in diesem Preisbereich vier Kerne, verzichtet aber ebenso auf SMT.



Der Ryzen 3 1300X taktet unter typischer Spielelast meist mit 3,6 GHz und erreicht in unseren Benchmarks ein knapp besseres Ergebnis als der Pentium G4560. Durch einen deutlich niedrigeren Takt von 3,1 GHz ist der Ryzen 3 1200 in Spielen ungefähr zehn Prozent langsamer als der 1300X. Er verfügt aber wie alle Ryzen-Prozessoren über einen freien Multiplikator, wodurch er sich leicht übertakten lässt. In den meisten Fällen sollte er so das Leistungsniveau des Ryzen 3 1300X erreichen können. Wer sich das Übertakten zutraut, der kann also etwas Geld sparen und zum Ryzen 3 1200 greifen.



Ebenfalls ein wichtiger Faktor: Die AM4-Plattform bietet bereits jetzt schon sinnvolle Aufrüst-Möglichkeiten in Form von CPUs mit sechs und acht Kernen. Es stehen auch mehrere Chipsätze und Mainboards zur Auswahl, die preiswerter als aktuelle Coffee-Lake-Bretter mit Z370-Chipsatz ausfallen. Zudem wird auch die nächste Zen-Generation sehr wahrscheinlich diese Plattform nutzen.

