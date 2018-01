Wer in Bioshock eine Reihe von Ereignissen auslöst, gelangt in eine Vita-Kammer außerhalb der regulären Spielwelt und kann bei eingeschalteten Bildunterschriften folgende Nachricht lesen:

Entdeckt wurde diese Botschaft vor wenigen Tagen durch einen Post auf 4chan. Dort behauptete jemand, an der Entwicklung von Bioshock 2 beteiligt gewesen zu sein. Als dies angezweifelt wurde, gab er als Beweis eine Anleitung wieder, um die versteckten Worte zu finden. Trifft man als Spieler das erste Mal persönlich Andrew Ryan und begeht dann dort Selbstmord, wacht man neben der angesprochenen Vita-Kammer auf.

Im Gespräch mit PCGamer bestätigten die Entwickler den Bug und erklärten dann auch die Geschichte dahinter. Mit Kline ist Chris Kline, führender Programmierer zur damaligen Zeit bei Irrational Games, gemeint. Er schrieb damals die Nachricht, um auf ein Versprechen seines Kollegen und Lead-Designers Paul Hellquist anzuspielen.

In Bioshock besitzen nämlich viele Objekte eine kurze Beschreibung, wenn man mit dem Cursor auf sie zielt. Da es aber auch einige Objekte gibt, die keine derartige Beschreibung benötigen, mussten sie per Hand geschrieben und programmiert werden. Als das Team überlegte, wie es hier möglichst wenige Fehler machen könne, versprach Hellquist, dass sich sein Team darum kümmern werde.

Da Kline wohl eher der »Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser«-Typ ist, gab er allen Objekten die süffisante Beschreibung. Damit sollte die Qualitätssicherung jedes Objekt identifizieren können, welches das Design-Team verpasst hatte. Bis auf diese eine Vita-Kammer scheint sie ihren Job auch gut gemacht zu haben.

Die Nachricht sollte, trotz der kleinen Gemeinheit, als Witz verstanden werden, bestätigt Kline. »Manche Leute denken, dass es eine Art Beleidigung an Paul war, aber weit gefehlt - es war ein 'Scherz' zwischen uns beiden.«

Sonuva! I am reminded of this about once every 6 months. Seems this will ultimately be my BioShock legacy. I should convinced @korkyplunger to put in a message somewhere saying, “If you are enjoying this, Paul Hellquist did his job.” ?