Bis 40% Rabatt auf Gaming-Zubehör, Xbox-Bundles ab 219€ - Countdown zum Cyber Monday bei Amazon

Wenn in den Supermärkten Spekulatius und Lebkuchen auf das bevorstehende Weihnachtsfest hinweisen ist auch die Sonderangebots-Schlacht im Einzel- und Onlinehandel nicht mehr fern. Tatsächlich steht der Black Friday quasi direkt vor der Tür - am 24. November findet der zumindest in den USA verkaufsstärkste Tag des stationären Einzelhandels in diesem Jahr statt. Doch auch Onlineshops wollen von der vorweihnachtlichen Investitionswelle profitieren: Hier gibt es den Cyber Monday und zumindest bei Amazon rund herum auch die Cyber-Monday-Woche. Doch damit nicht genug: Zur Vorbereitung auf diese Angebotswoche gibt es schon jetzt den Cyber-Monday-Countdown mit ebenfalls zahlreichen reduzierten Preisen.

Heute stechen besonders die Amazon Tagesangebote ins Auge: Dort gibt es unter anderem bis zu 40% Preisnachlass auf Gaming-Zubehör von Herstellern wie Roccat, Corsair oder Razer abzustauben. Wer also keine Lust auf das Wälzen von Cyberweek-Angeboten hat, kann auch hier schon beruhigt zuschlagen - die Preise liegen teilweise schon jetzt unter denen des vergangenen Jahres. Beispielsweise beim Razer ManO'War, dem erstklassigen Gaming-Headset von Razer, das heute nur 91,90€ kostet. Oder das Couchgaming-Zubehör Roccat Sova, mit dem es sich auch mit Maus und Tastatur am Fernseher zocken lässt für nur 129,99€.

Gaming-Zubehör von Roccat, Razer, Corsair um bis zu 40% reduziert

Bei einem Angebots-Countdown dürfen natürlich auch vergünstigte Konsolenbundles nicht fehlen. Vor allem wenn aktuelle AAA-Spiele beiliegen - und das ist mit Assassin's Creed: Origins und wahlweise Titeln wie Wolfenstein II oder Star Wars Battlefront II definitiv gegeben. Die Bundles mit mehrere beiliegenden Spielen kosten jeweils 219,99€ mit 500 GByte HDD-Kapazität und 269€ mit 1,0 TByte.

Xbox One S Gaming-Bundles mit 500/1,0 TByte Kapazität für 219,99/269€

Für die vielen Familienfotos zu Weihnachten sollte die Digicam mit ausreichend Speicher versorgt sein - und auch immer mehr Smartphonehersteller besinnen sich zurück auf den Support eines Speichersteckplatzes. Passend dazu gibt es bei Amazon heute stark im Preis reduzierte Speicher von SanDisk. Mit dabei ist beispielsweise die MicroSD-Karte SanDisk Ultra mit beeindruckenden 200 GByte für nur 62,24€. Praktisch ist auch die externe SSD mit 250 GByte Kapazität und USB 3.0 für nur 89,99€

SanDisk Speicherprodukte stark im Preis reduziert

Zusätzlich zu diesen ausgewählten Tagesangeboten finden sich heute auch weiterhin unzählige Blitzangebote und weitere Deals bei Amazon. Beispielsweise das Lenovo Yoga-Tablet, Kaffee-Vollautomaten und der iRobot Roomba 960.

Alle Angebote bei Amazon