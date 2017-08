Zur Gamescom 2017 startet Publisher Blizzard heute Abend um 18 Uhr einen Livestream, um über kommende Inhalte und Events in Spielen wie Overwatch, World of Warcraft, Diablo 3 oder Heroes of the Storm zu informieren.

Den Stream mit dem Preview-Video kann man sich auf Youtube ansehen:

Auch auf der Gamescom selbst, die vom 22. bis zum 26. August in Köln stattfindet, wird Blizzard vertreten sein. Das Unternehmen teilt sich Halle 7 mit Sony und präsentiert neben seinen bekannten Spiele wie Overwatch, WoW, Diablo oder Hearthstone - womöglich auch mit neuen Inhalten, die heute Abend angekündigt werden.

Am Mittwoch, den 23. August, soll dann nochmal ein Event stattfinden, das live von der Blizzard-Bühne übertragen wird. Fans warten gespannt auf eine große Enthüllung, wie das möglicherweise bereits geleakte neue WoW-Addon Veil of Shadows rund um Magiern Jaina Proudmoore.