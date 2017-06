Erinnern Sie sich noch an Bubsy? Der aufgedrehte Luchs hatte in den 1990er-Jahren eine kurzlebige Karriere als Jump 'n' Run-Star, konnte damals aber weder die Spieler noch die Kritiker nachhaltig beeindrucken. Vor allem Bubsy 3D: Furbitten Planet, das im August 1997 für die erste PlayStation erschien, blieb als grandioser Fehlschlag in Erinnerung.

Ein paar Jahre später musste Entwickler Accolade dann die Segel streichen und ging in Infogrames über.

Diese Misserfolge halten Bubsy aber offenbar nicht davon ab, 20 Jahre später ein Comeback zu feiern. Gestern erschien der erste Trailer zu Bubsy: The Woolies Strike Back und der zeigte uns, was Bubsy in all den Jahren gelernt hat:

Falls Sie sich jetzt fragen, warum man einen Charakter nach zwei Jahrzehnten aus der Versenkung holt, der schon damals nicht allzu beliebt war, dann sind Sie nicht die einzigen. Das halbe Internet ist baff und sogar Sonic the Hedgehog traut seinen Augen nicht.

Bubsy, is that really you? Blink twice if you want us to save you. — Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) June 8, 2017

Die Frage nach dem Warum lässt viele Leute nicht mehr los.

You think ANYONE wants this? pic.twitter.com/px59ZifOxf — Chris Keegan (@Fallout_Dweller) June 8, 2017

No Bubsy, nobody asked you to come back in the form of a Giant Sisters reskinned game — ?OTW?RA (@Motwera) June 8, 2017

W H A T C O U L D P O S S I B L Y G O W R O N G ? — Nick (@ExTheMan) June 8, 2017

Haben Sie damals einen Bubsy-Titel gespielt?