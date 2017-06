Bully 2 - Hinweis und Name »Bully 2: Kevin’s Back Jack« aufgetaucht

Ist es ein Streich eines Game-Informer-Mitarbeiters oder der bisher größte E3-Leak? Auf der Webseite des Magazins Game Informer fand sich noch bis vor Kurzem ein Datenbankeintrag zum Spiel Bully 2: Kevin's Back Jack, ein offensichtlicher Nachfolger zum Rockstar-Teenager-Actionspiel Bully.

Der Eintrag ist relativ leer: Das Spiel erscheint für die PS4 im Herbst, ist für zwei Spieler gedacht und stammt von Rockstar - mehr gibt es nicht zu lesen. Game Informer hat die Datenbank um Bully 2 mittlerweile wieder getilgt und behauptet auf Twitter, dass man von keinem Nachfolger wisse. Es soll sich um einen einfachen Fehler handeln.

You might be seeing reports we have reported Bully 2 exists. This is in error. We have not heard anything about a sequel to Bully. — Game Informer (@gameinformer) June 8, 2017

Sicher ist: Von alleine ist der Datenbankeintrag nicht aufgetaucht.

Ist was dran?

Dass Rockstar an Bully 2 arbeitet, wäre tatsächlich eine Überraschung. Gegen eine Echtheit spricht der Eintrag selbst: Nur PlayStation als Plattform, ein Release im Herbst und Koop bei einem Rockstar-Spiel ergeben nicht wirklich Sinn. Hier liest sich der Eintrag tatsächlich wie der Scherz eines Praktikanten. Der Datenbankeintrag könnte aber schlicht unbearbeitet und unbeabsichtigt online gegangen sein.

Für die Echtheit spricht der Name: Eine so präzise Bezeichnung des Spiels mit Untertitel sorgt für hochgezogene Augenbrauen, zumal Game Informer als respektierte Quelle nicht so einfach einen solchen Untertitel aus dem Arm schütteln würde. Aber wer soll Kevin sein? Einen Charakter mit diesem Namen gab es im ersten Bully nicht, der Protagonist hieß Jimmy Hopkins. Allerdings könnte auch eine neue Schulclique eingeführt werden. Und Kevin ist nicht nur hierzulande mehr als nur ein Name, sondern wird auch in im englischsprachigen Raum mit bestimmten grundlegenden Charakterzügen in Verbindung gebracht.

Was macht eigentlich Rockstar Vancouver?

Fest steht also absolut nichts, der angebliche Leak sollte nicht für bare Münze genommen werden und ist keineswegs in allen Punkten stichhaltig. Hier noch ein letzter Gedanke zum Thema: Die Entwickler des ursprünglichen Bully, Rockstar Vancouver, wurden vor einigen Jahren in Rockstar Toronto eingegliedert. Woran arbeitet das nun vergrößerte Team seit ihrem letzten Spiel, Max Payne 3? Niemand weiß es. Laut der offiziellen Karriere-Seite sucht man aber Entwickler für ein großes Open-World-Projekt.

