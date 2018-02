Ein aktuelle Aussage eines Branchen-Insiders bestätigt, was Stellenausschreibungen beim Black-Ops-Entwickler Treyarch vermuten ließen. Call of Duty 2018 soll Black Ops 4 heißen und in einem zeitgenössischen Setting spielen.

COD 2018 is Black Ops 4 and is coming to PS4/Xbox/PC/Switch. It is set in the modern times and is boots on the ground. The Switch version will support DLC, HD Rumble and motion controls. The Switch version is also being ported by a company which is familar with COD games.