Entsteht derzeit ein Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered? Das legt zumindest ein kürzlich aufgetauchter Produkteintrag von Amazon Italien nahe. Jetzt meldet sich die Fanseite CharlieIntel mit weiteren Details, die man angeblich erfahren habe.

So werde ein CoD:MW2R demnach nur den Singleplayer umfassen, einen Multiplayer würde es dieses Mal nicht geben. Das soll den Preis von 25 Euro erklären, Call of Duty: Modern Warfare Remastered von 2017 wurde für 40 Euro mit Einzelspieler und Mehrspieler angeboten.

Call of Duty: Modern Warfare 2 - Screenshots ansehen

Studio Beenox angeblich der Entwickler

Außerdem soll Raven Software, Entwickler von Modern Warfare Remastered, dieses Mal nicht hinter dem Projekt stecken. Vielmehr arbeite das von Activision eingekaufte Studio Beenox an einem Remaster von Modern Warfare 2. Beenox hatte Raven bei der Kampagne von Modern Warfare Remastered assistiert und den letzten Cross-Gen-Titel, Black Ops 3, für Xbox 360 und PlayStation 3 portiert.

Hier nochmals der Hinweis, dass es sich bei all diesen Informationen vorerst nur um Gerüchte handelt, Activision hat offiziell nur Call of Duty: Black Ops 4 für dieses Jahr angekündigt. Sollte tatsächlich ein Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered erscheinen, wäre die Handhabe des kontroversen Flughafen-Levels »No Russian« mit Spannung zu erwarten.

Interessant: Modern Warfare 2 bleibt eines der wenigen CoDs, dessen Xbox-360-Version bisher noch nicht für die Xbox One kompatibel gemacht wurde. Der Shooter führt - vor Skyrim - die Liste an gewünschten kompatiblen Spielen an. Warum Activision und Microsoft die Nachfrage bisher noch nicht bedient haben, ist nicht bekannt.