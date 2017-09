Call of Duty: WW2 - Open-Beta und Systemanforderungen angekündigt

Die PC-Beta für Call of Duty: WW2 war bisher nur bestätigt, jetzt gibt es Details auf der offiziellen Webseite. Die Beta für CoD:WW2 startet am 29. September, fünf Wochen nach der PS4-Beta und vier Wochen nach der Xbox-One-Beta. Ende ist der 02. Oktober. Die gute Nachricht: Eine Vorbestellung ist nicht notwendig, die Beta ist offen für alle Spieler.

Die Mindestanforderungen sind ebenfalls bekannt:

Betriebssystem: Windows 7 64-Bit

Windows 7 64-Bit Prozessor: Intel Core i3 3225

Intel Core i3 3225 Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

8 GB RAM Festplatte: 25 GB

25 GB Grafikkarte: Geforce GTX 660 @ 2 GB / AMD Radeon HD 7850

Geforce GTX 660 @ 2 GB / AMD Radeon HD 7850 DirectX: Version 11

Version 11 Netzwerk: Breitbandverbindung

Activision verspricht einen Preload der Beta und dass sich die Hardware-Anforderungen noch ändern können. Empfohlene Hardware wird deswegen nicht angegeben.

Inhalte

Die Inhalte sind noch nicht bekannt, lassen sich aber ableiten. Spieler der Konsolen-Beta konnten bereits bis Level 30 spielen, eine Progression bis Level 35 wurde später freigegeben. Spielmodi waren klassische Varianten wie Team-Deathmatch und Dominiation, aber auch War. Im neuen Modus War gibt es Angreifer und Verteidiger, die Angreifer müssen Ziele wie die Eroberung eines Kommandopostens und den Bau einer Brücke erfüllen.

Natürlich sind alle Klassen mit einer Reihe an Waffen, Ausrüstung und Perks spielbar. Call of Duty: WW2 erscheint am 03. November 2017 für PC, Xbox One und PlayStation 4.

