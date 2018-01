Captain Marvel - Set-Video wirft einen ersten Blick auf die Superheldin

Die Dreharbeiten zur Comicverfilmung Captain Marvel sind bereits in vollem Gange. Nun haben aufmerksame Beobachter während der Filmarbeiten eine Szene mit ihrer eigenen Kamera aufgenommen und ins Internet gestellt.

In dem kurzen Video sieht man Hauptdarstellerin Brie Larson (Raum, Kong: Skull Island) erstmals als neue Superheldin im Marvel Cinematic Universe in Aktion. Dabei liefert sie sich anscheinend einen Schlagabtausch mit einem Schauspielkollegen. Details über seine Rolle sind bisher noch nicht bekannt.

Warum trägt Captain Marvel ein grünes Kostüm?

Wer jedoch genau hinsieht wird überrascht sein, welches Kostüm die Superheldin da trägt. In den Comics ist Carol Danvers aka Captain Marvel für ihr rot-blaues Kostüm bekannt. Auch ein erstes Filmbild zeigt die Darstellerin noch im bekannten Superheldenkostüm.

Doch in der gezeigten Szene im Film trägt sie offensichtlich ein grünes Kostüm. Was es damit auf sich hat, wird noch nicht verraten und dürfte für reichlich Spekulationen sorgen.

This new video from the CAPTAIN MARVEL set shows @brielarson's Carol Danvers suited up and injuring a man's hand! pic.twitter.com/iLUaw4N40L — MCU News & Tweets (@MCU_Tweets) January 27, 2018

Captain Marvel kommt 2019 in die Kinos

Die nächste Comicverfilmung aus dem Hause Marvel spielt in den 1990er Jahren und handelt von der jungen Carol Danvers (Brie Larson), einer Sicherheitsbeauftragten der US Air Force. Als sie durch einen Unfall mit der DNS der außerirdischen Rasse Kree in Berührung kommt, entwickelt Carol besondere Fähigkeiten. Sie hat Superkräfte, kann fliegen und Energie manipulieren. Als Captain Marvel wird sie zum Mitglied der Avengers.

In weiteren Rollen spielen Jude Law als Dr. Walter Lawson aka Mar-Vell, Samuel L. Jackson als Nick Fury und Ben Mendelsohn als ihr noch nicht näher beschriebenen Gegenspieler mit. Die Regie des Films übernimmt das Duo Anna Boden und Ryan Fleck. Das Drehbuch stammt von Geneva Robertson-Dworet (Tomb Raider), nach einer ersten Drehbuchfassung von Meg LeFauve (Alles steht Kopf) und Nicole Perlman (Guardians of the Galaxy).

Die Comicverfilmung Captain Marvel ist für den 7. März 2019 in den deutschen Kinos angekündigt.