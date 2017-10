Firaxis Games schraubt weiter am Rundenstrategiespiel Civilization 6. Mit dem Herbst-Update soll vor allem das Religionssystem angepasst und erweitert werden. Sarah Darney, Produzentin bei Firaxis, erklärt dazu in einem Post auf Steam:

"Wir führen zwei neue Pantheons und neue Gründer-, Anhänger-, Verbesserungs- und Glaubenssätze ein, mit denen du zwei neue Gebäude und eine neue Kampfeinheit bauen kannst - den Mönchskrieger."

Daneben wird auch der Religionskampf an sich überarbeitet. Religiöse Einheiten nutzen jetzt Kontrollzonen und profitieren von Flankierungs- und Unterstützungsboni. Sie funktionieren damit ähnlich wie normale militärische Einheiten im Spiel. Der Guru ist eine weitere neue Einheit und heilt andere religiöse Verbündete in der Nähe. Ein überarbeitetes Interface zeigt auf Einheitenflaggen außerdem an, zu welchen Religionen und Nation diese gehören. Die Zugehörigkeit der Einheiten soll damit leichter fallen.

Besseres Interface

Aber auch das allgemeine User-Interface wird aufgeräumter: Der Spieler erhält jetzt weniger »Gossip-Nachrichten« über andere Spieler, sondern nur noch die wichtigsten Meldungen.

Das Diplomatie-und die Grafik der großen Persönlichkeiten wird ebenfalls klarer strukturiert. Im Auswahlmenü zu Spionagemissionen erscheinen nun Hauptstadtsymbole auf Städtebannern und erleichtern die Navigation.

KI nutzt Marine-Einheiten schlauer

Die zu Release viel gescholtene Künstliche Intelligenz bekommt mehr Hirn. Das Update verbessert die KI insbesondere im Umgang mit Schiffen, wie Sarah Darney erklärt:

"Die Meere sind nicht mehr sicher, denn KI-Spieler bauen in Zukunft vermehrt Marineeinheiten, Flotten und Armadas. Sie sind auch besser darin, ihre Marineeinheiten zu heilen und zu beschützen. Mach dich auf Küstenangriffe gefasst! "

Das Herbst-Update wird zwei neue Zivilisationen hinzufügen. Eine davon soll besonders von der neuen Schiffs-KI Gebrauch machen. Welche das genau sein werden, hat Firaxis noch nicht verraten, genauso wie einen exakten Release-Termin, wann Spieler das Update für Civ 6 herunterladen können.

