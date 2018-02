Schon einmal ließ sich Redaktions-Stratege Maurice zum großen Civilization-Showdown bei den Rocketbeans verleiten - und hätte als russischer Kirchenfürst beinah die ganze Welt bekehrt, bis ihn eine Allianz aus Verrätern schmählich zu Fall brachte!

Aber welch besseren Anlass könnte es für eine Revanche geben als den Release der Erweiterung Rise and Fall? Am Samstag, den 17. Februar von 15 bis 23 Uhr steigt der zweite große G8-Gipfel. Und diesmal könnt ihr auch direkt auf dem GameStar-Twitchkanal mitverfolgen, ob Maurice beim zweiten Anlauf endlich seinen rechtmäßigen Triumph erringen kann.

Die Konkurrenz ist stark: Mit Marco "Lord Weste" Giesel von Rage of Empires und dem Strategie-Youtuber Writing Bull sind so einige Strategie-Schwergewichte im Rennen - ganz zu schweigen vom letztmaligen Champion und König der Heimtücke Nils Bomhoff. Außerdem an Bord: Simon Krätschmer, Etienne Gardé und Holger Böschen.

Es wird also spannend - einschalten lohnt sich! Und wer sich schonmal in Stimmung bringen will, dem empfehlen wir unseren Test zu Civilization 6: Rise and Fall und die komplette Chronik des ersten Gipfeltreffens: