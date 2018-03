Jedem schreibfähigen Menschen ist mit Sicherheit irgendwann in seinem Leben mal ein Tippfehler passiert. Kein Ding, kann passieren. Dass dadurch jedoch eine ganze Nation leidet, sieht man nicht alle Tage. Im Code von Civilization 6 wurde eine Reihe von Tippfehlern entdeckt, die offenbar die KI der Fraktionsanführer beeinflusst. Straight White Shark, ein Forennutzer bei Somethingawful, stieß auf die folgenden Code-Zeilen:

Wer jetzt denkt »Müsste das nicht Yield heißen?« behält Recht: Offenbar stehen im restlichen Code überall die korrekten Yield-Bezeichnungen. Laut einiger Spieler regeln die falschen Zeilen die ursprünglichen Präferenzen der KI-Anführer, noch bevor die Eigenheiten seiner Persönlichkeit drauf gerechnet werden.

Ein »Dummy-Anführer« soll sich in einer Partie also mehr auf Gold und Produktion konzentrieren als auf Glaube. Danach rechnet das Spiel individuelle Abweichungen dazu, weil beispielsweise Dschingis Khan sich auf andere Dinge spezialisiert als Alexander der Große.

Da Yield aber falsch geschrieben ist, werden diese ursprünglichen Verteilungen ignoriert und es entstehen Fraktionen, die sich zum Beispiel viel zu sehr auf Religion konzentrieren. PCGamer hat daraufhin zwei Spiele parallel laufen lassen: Eines mit den falschen Codezeilen, das andere mit korrigierten Angaben. Und siehe da: Die KI verhielt sich offenbar wirklich unterschiedlich.

Mittlerweile hat Firaxis den Kollegen gegenüber auch ein Statement veröffentlicht:

"Wir wurden von der Community auf einen Bug aufmerksam gemacht, der kleinere Änderungen bei der KI bewirkt. In der Folge haben wir auch sichergestellt, dass alle hier wissen, dass das I vor dem E kommt, außer es steht ein C davor ... oder andere Ausnahmen. Danke an alle Spieler, die uns darauf aufmerksam gemacht haben. Im nächsten Update wird der Bug gefixt."