Seit zehn Jahren tobt in Company of Heroes der Zweite Weltkrieg und noch immer stellt sich bei den Spielern kein Anzeichen von Kriegsmüdigkeit ein. Zum Jubiläum ist die ganze Reihe, also auch den Nachfolger Company of Heroes 2 und dessen Erweiterungen, auf Steam um 75 Prozent rabattiert. Das Angebot gilt sowohl für die Franchise Edition mit allen Spielen und Addons, als auch für jeden Titel einzeln. Warum es sich lohnt, da zuzuschlagen, verrät ihnen unser Hobby-Feldmarschall Jochen in seinem Steam-Tipp zu Company of Heroes.

Publisher Sega und der Entwickler Relic tun außerdem alles, um das Spiel weiter am Leben zu erhalten. Deshalb ist ab sofort der Steam Workshop in Company of Heroes integriert. Damit ist das Finden und Installieren toller Mods aus der Community noch einfacher und schneller erledigt.

Zum Beispiel die Ostfront-Mod. Die integriert mit der Soviet-Armee und dem deutschen Ostheer zwei Fraktionen aus Company of Heroes 2 auch in den ersten Teil.

Die Rabattaktion auf Steam läuft noch bis zum 5. Juni um 17:00 Uhr. Während des Sales auf Steam sind auch die DLCs und Ingame-Items reduziert, allerdings »nur« um 66 Prozent.

