Die Immortals gehören zu den prominentesten amerikanischen E-Sport-Organisationen. Sie glänzen in Overwatch, Super Smash Bros. und eigentlich auch in Counter-Strike: Global Offensive. Nur nicht am vergangenen Wochenende. Im Rahmen der Dreamhack Montreal Finals kamen drei Spieler der Immortals zu spät zum Spiel - das kostete alle den Sieg.

Gemäß der Turnierregeln musste die erste Map wegen der verspäteten Mannschafts-Mitglieder aufgegeben werden. Das verschaffte dem gegnerischen Team North einen großen Vorteil, den die Dänen prompt ausnutzten: Auf der zweiten Map Cobblestone konnten sie den Sieg erringen - die Immortals mussten sich mit zwei von drei verlorenen Maps geschlagen geben.

Damit wanderten 50.000 Dollar des 70.000-Dollar-Preisgelds zu Team North. Die Immortals bekamen indes 20.000 Dollar aus dem Pool. Bei den Zu-Spät-Kommern handelte es sich um Vito »kNg« Giuseppe, Henrique »HEN1« Teles und Lucas »LUCAS1« Teles.

Todesdrohung zum perfekten Desaster

Ein anderer Turniergegner der Immortals (CLG) witzelte via Twitter, dass die drei Spieler verkatert zum Turnier antraten und wahrscheinlich die ganze Nacht beim Feiern verbracht hätten. Pujan »FNS« Mehta von CLG ärgerte sich gar über die eigene Leistung, wenn selbst verkaterte Spieler gegen sie gewinnen könnten. Vito Giuseppe von Immortals wurde daraufhin mehr als ausfallend und antwortete auf Twitter aufgebracht »Beweis es, oder ich bring dich um!«

Der Tweet wurde kurz darauf gelöscht, Giuseppe legte aber nochmal nach:

You're a shit wanting to show up with lies, I really do have you! garbage and liar, you owe us respect. — Vito Giuseppe (@kngvito) September 10, 2017

Kzcas Teles reagierte mit etwas Fingerspitzengefühl: »Verkatert oder nicht - euch schlagen wir jedes Mal«. Dazu hängt er eine Statistik mit den 14 Siegen gegen CLG an, die im Gegenzug lediglich einmal gewinne konnten.

Im nächsten Schritt erklärt er aber, dass es tatsächlich am Jetlag lag. Man habe verschlafen. Immortals-CEO Noah Whinston kommentierte bei Twitter, dass diese Sache definitiv nicht unter den Tisch gekehrt werde. So ein Verhalten habe Konsequenzen, auch wenn natürlich im ersten Schritt alle Seiten zu Wort kommen werden.

To be clear, I'm not prescribing punishment. Everyone deserves to tell their side of the story. But this will not get swept under the rug. — Noah Whinston (@NWhinston) September 10, 2017

