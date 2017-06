Cuphead - Release-Termin steht fest, neuer Trailer

Obwohl das Jump&Run Cuphead bereits bei der E3 2014 erstmals offiziell vorgestellt wurde, lässt der Release noch immer auf sich warten. Jetzt gibt es immerhin einen konkreten Termin.

Wie Microsoft bei seiner Pressekonferenz bekannt gegeben hat, wird Cuphead am 29. September 2017 für den PC sowie die Xbox One erscheinen. Passend zum Release-Termin haben die Entwickler von StudioMDHR einen neuen Trailer mit Gameplay-Szenen veröffentlicht, den Sie oberhalb dieser Meldung finden.

Bei Cuphead handelt es sich um einen 2D-Plattformer in charmanter 40er-Jahre-Comicgrafik. In dem Jump&Run springen wir mit zwei Figuren durch etliche Bosskämpfe. Die beiden Helden erinnern dabei stark an Mickey Mouse - statt mit einem Kopf mit großen Mause-Ohren sind die beiden allerdings mit einer Teetasse als Haupt ausgestattet.

Alle News, Videos und Artikel direkt von der E3 2017

Cuphead - Screenshots ansehen