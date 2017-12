CD Projekt Red hat sich ja bekanntermaßen mit The Witcher 3: Wild Hunt ein Denkmal gesetzt und zahlreiche Auszeichnungen abgeräumt. Mit dem nächsten Titel, Cyberpunk 2077, soll es nach Wunsch der Verantwortlichen natürlich ähnlich laufen.

Zumindest in Sachen Produktionsaufwand haben die Entwickler aus Polen The Witcher 3 bereits übertroffen. Gegenüber dem polnischen Magazin Puls Biznesu, erklärte CEO Adam Kicinski, dass das Budget des Sci-Fi-RPGs größer sei, als das von The Witcher 3. Letzteres habe über 85 Millionen Dollar gekostet, davon 25 Millionen direkte Produktionskosten. Für Cyberpunk 2077 erwarte das Team höhere Ausgaben.

Doch neben den gestiegenen Kosten rechnet CD Projekt Red auch mit steigenden Einnahmen, denn Kicinski schreibt Cyberpunk höheres Verkaufspotenzial zu, als The Witcher 3. Das will etwas heißen, denn dessen Hauptspiel hat sich inzwischen weltweit weit über zehn Millionen Mal verkauft und laut Jahresbericht 2016 alleine bis Ende des letzten Geschäftsjahres, welches Ende März 2017 endete, 240 Millionen Euro umgesetzt.

Damals hatte CD Projekt Reds Vice President for Financial Affairs, Piotr Nielubowicz, bereits angekündigt, dass der finanzielle Erfolg von The Witcher 3 der Türöffner zu einem ambitionierten Cyberpunk 2077 sei.