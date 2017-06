Dark Souls - Oh Gott, sie sind überall: Fidget-Spinner-Mod

Die Fidget Spinner sind wirklich überall: Längst haben sich nicht nur zahlreiche Klassenzimmer infiltriert, sondern sind auch in der Bahn, auf den Straßen und in den Büros zu finden. Selbst das Action-Rollenspiel Dark Souls ist nicht vor dem kontrovers diskutierten Spielzeug sicher.

Ermöglich hat das eine Mod des Hobby-Entwicklers Abject. Sie führt zwei riesige Fidget Spinner als Waffen in Dark Souls ein - und zwar in grellpinker Farbe. Eigentlich müsste schon dieser Anblick allein die Gegner in Angst und Schrecken versetzen, doch die Spinner teilen obendrauf auch noch ordentlich Schaden aus.

Oberhalb dieser Meldung finden Sie ein Video, das die Fidget-Spinner-Mod anhand von Gameplay-Szenen in Aktion zeigt. Den kostenlosen Download der Mod gibt es auf Nexusmods.com.

