Dark Souls Remastered - Möglicher Leak: Japanischer Shop bietet Vorbestellung an, Release-Termin

Update: Jetzt ist es offiziell - Dark Souls kommt als Remastered-Edition zurück, neue Grafik und besserer Multiplayer inklusive. Erfahrt den Release-Termin und mehr in unserer Ankündigungs-News und schaut euch den ersten Teaser-Clip zu Dark Souls Remastered an.

Ursprüngliche Meldung: Scheinbar könnte noch in diesem Jahr ein Remaster von Dark Souls erscheinen. Der Twitter-Nutzer Sassy behauptet, dass er die Remaster-Version in einem Laden in Japan vorbestellt hat und liefert als Beweis eine Vorbesteller-Karte.

Am 9. Januar postete Sassy auf Twitter ein Bild seiner Vorbestellung der PS4-Version eines Dark Souls Remasters. Seinem Bild zufolge erscheint die Neuauflage am 24. Mai diesen Jahres und kostet 4,800 Yen (etwa 36 Euro).

Die direkte Übersetzung des Tweets im Wortlaut:

"Dark Souls Remaster

Ich war überrascht, dass die Vorbestellung beginnt.

Da Google auch keine Informationen hat, war der Laden möglicherweise voreilig.

Einige wissen es vielleicht, aber im Großen und Ganzen ist es ein Rätsel."

Dem entsprechenden Reddit-Post zufolge, soll es auch einen Preorder-Bonus geben: Eine "Elite Knight"-Büste. Außerdem scheint der Barcode des Vorbestellers einen Hinweis auf den Entwickler zu enthalten: Ein Twitter-Nutzer hat die Nummer in einer Produktdatenbank nachgeschlagen und herausgefunden, dass es sich um ein Produkt von From Software handeln muss. Nur ein Produktname fehlt bisher.

Remaster-Gerüchte bereits seit Dezember

Erste Gerüchte, Bandai Namco kündige einen Remaster für die Xbox One, PS4 und Switch an, gab es bereits vor einem Monat. Marcus Sellars, Redakteur für das Nintendo Switch Network, sprach da jedoch von einer Ankündigung am 15. Dezember. Wie wir mittlerweile wissen, stellten sich diese Gerüchte als falsch heraus.

