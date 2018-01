Dark Souls Fans haben Grund zur Freude: Am 24. Mai 2018 wird eine riesige Sammleredition mit allen drei Teilen in Japan für die PS4 erscheinen. Allerdings müsst ihr dafür tief in die Tasche greifen: 49.800 Yen (etwa 373 Euro) kostet die Box.

Neben dem erst kürzlich angekündigten Dark Souls Remastered enthält die Trilogy Box auch Dark Souls 2: Scholar of the First Sin und Dark Souls 3: The Fire Fades Edition. Zusätzlich zu den Spielen selbst, gibt es den Soundtrack aller Teile auf insgesamt 6 CDs, drei Item-Enzyklopädien, zwei Buchstützen, ein »Memorial Art Set« und eine speziell angefertigte CD-Hülle.

Die Inhalte im Detail

Die Buchstützen kommen in Form eines Elite Ritters und dem typischen Dark Souls Lagerfeuer vor einer zerfallenen Burgmauer. Die beiden Teile lassen sich einzeln aufstellen, oder so zusammenschieben, dass der Ritter vor dem Lagerfeuer steht. Die Ständer haben einen Umfang von 34 Zentimeter und sind 20 Zentimeter hoch.

Die Item-Enzyklopädien beinhalten Illustrationen und (japanische) Beschreibungen der Ausrüstungsgegenstände und Magiefähigkeiten des Spiels. Für jeden Dark-Souls-Teil gibt es eine komplette Enzyklopädie im B6-Format (176mm x 125mm). Alle drei Bücher zusammen haben mehr als 1000 Seiten. Im »Memorial Art Set« gibt es nicht nur bekannte Artworks der Souls-Reihe, sondern auch zehn extra für die Trilogie-Box angefertigte Zeichnungen. Diese kommen mit einem extra angefertigten Bilderrahmen.

Der Soundtrack besteht aus insgesamt 6 CDs - je zwei pro Spiel. Dabei sind nicht nur sämtliche Musikstücke aus den Hauptspielen enthalten, sondern auch aus allen DLCs. Vorbesteller bekommen zudem eine 7 Zentimeter große Büste des Elite Ritters aus Dark Souls.

Eine Sammleredition mit der PC-Version der Spiele wurde nicht angekündigt. Ebenso gibt es keine Informationen darüber, ob die Collector's Edition auch außerhalb Japans erscheinen wird. Fans sollten sich also darauf einstellen, die Box zu importieren.

Sammelkultur in Japan

Umfangreiche Sammlereditionen, wie die von Dark Souls, gibt es in Japan häufiger. Nicht selten ist es der Fall, dass westliche Collector's Editions im Angesicht des japanischen Gegenstückes verblassen. Das hängt zum Teil mit der japanischen Kultur zusammen, in denen große physische Sammlungen quasi zur Identifikation als Person beitragen.

Selbst unbekanntere Titel bekommen in Japan häufig größere Sondereditionen und viele Läden spezialisieren sich gar auf den Verkauf von Merchandising zu Manga, Anime und Videospielen. Nicht umsonst zählt der Stadtteil Akihabara in Tokio als Mekka für »Otaku« - also Nerds.

