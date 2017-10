»The Shieldbreaker« heißt der neuste DLC für Darkest Dungeon, den sich Interessierte für 4 Euro kaufen können. Die namensgebende Schildbrecherin ist auch die größte Attraktion der Mini-Erweiterung. Diese Charakterklasse besitzt neue taktische Fähigkeiten wie Rüstungsdurchschlag, Guard Break und Stealth-Möglichkeiten. Auf der offiziellen Seite steht zur neuen Kriegerin folgendes:

Tödlich wie eine Viper wurde ihr Stahl in der Hitze der gleißenden Wüstensonne geschmiedet. Obwohl sie äußerlich züchtig wirkt, kam ihre Emanzipation aus den kargen Ödflächen zu einem Preis, der so schrecklich ist, dass er selbst jetzt ihre Träume heimsucht

Auch einige bereits bestehenden Feinde erhalten nun die neue Kampf-Mechanik Stealth und sind für die ersten zwei Runden im Kampf wesentlich schwieriger zu treffen. Im Gegenzug können nun einige Fähigkeiten der Klassen Highwayman, Arbalest oder Occultist die Stealth-Monster erwischen.

Neue Monster, neues Set

Obendrauf gibt es noch drei neue Monster, die einem das Leben in den düsteren Dungeons schwermachen und mit der Geschichte der neuen Klasse zu tun haben. Die Helden-Riege kann mit neuen Schmuckstücken (inklusive einem Set) und dem neuen Verbrauchsgegenstand »Aegis Scale« verbessert werden.

Darkest Dungeon gibt im Steam Halloween-Sale aktuell für einen Rabatt von 52 Prozent.

Alle Änderungen, Anpassungen und Verbesserungen der neuen Erweiterung (in Englisch). Die Bugfixes sind für alle Käufer der Vollversion erhältlich und Teil eines Patches:

Curio Tracker

As you interact with curios in the game, you will see icons on the items in your inventory that will help you remember which ones yielded positive or negative results! This feature will allow you to build up your own knowledge base of curio hints through experience!

You can turn this function off in the Gameplay Options. (Default is set to ON)

Stealth

Stealthed monsters cannot be targeted by direct attacks unless that attack has the Bypass Stealth quality. Stealth generally lasts for the first 2 rounds of combat. Stealthed monsters can be hit with indirect attacks such as AOE.

These Monsters have been given Stealth beginning at Veteran level:

Brigand Fusilier

Brigand Hunter

Crone

Pelagic Shaman

Bone Soldier

Swine Slasher

These Skills have been given Bypass Stealth and De-Stealth. In other words, the attacks can hit stealthed monsters AND pull those monsters out of stealth.

Shieldbreaker

Highwayman: Tracking Shot

Arbalest/Musketeer: Rallying Flare

This skill now targets one enemy to remove stealth, while still granting its original party buffs.

Antiquarian: Flash Powder

Occultist: Vulnerability Hex

Leper: Intimidate

Bug-Fixing

Added a Mute when Game Window is not focused option

Fix to crashing when backing out of difficulty option when creating a new game.

Controller Support Fixes

Improved menu controller support to save location of option category you were last on.

Fix to selecting dlc / mods on lower profiles with controller.

Fix confirm dlc button use with controller on lower profiles.

Fix to Siren controlling a hero when dying by dot bug.

Fix to Final Boss not transforming brain bug.

Rebalanced Brigand Pounder PROT and HP mix because of The Shieldbreaker, while retaining overall difficulty vs all other existing heroes.

Fix to saving of hero turns at the start of non first round.

Fix to blocking camping eating when you have no food consumption.

Fix double heal during hunger event.

Fix torch tooltip title string.

Fix to slot reorder bug in quest select.

Fix to rare corrupted save bug

Fixed invalid dungeon crash when loading quests.

Only living monsters can capture heroes, applies to riposte kills on hag, fanatic against capture skills. (i.e. Riposte killing the Fanatic as he attempts to capture caused the hero to be added to the pyre without the fight ending/lifelinking the pyre correctly)

Fix to permissive never again virtue chance debuff never being applied in the darkest dungeon.

Fixed tooltip bug where LOW DMG was being shown without %

The Crimson Court

Deaths from traps in the Courtyard now properly show up in the graveyard.

