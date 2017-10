Dead Space 2 - Vier Millionen Verkäufe, trotzdem nicht rentabel

Vier Millionen verkaufte Exemplare eines Spiels klingen zunächst nach einem durchaus soliden Verkaufserfolg. Bei Electronic Arts hat diese Zahl aber keine Begeisterungsstürme ausgelöst - das berichtet nun zumindest Zach Wilson, der frühere Level-Designer von Dead Space 2.

Das Horrorspiel habe damals in der Entwicklung rund 60 Millionen US-Dollar gekostet, verrät Wilson auf Twitter. In einem späteren Beitrag schiebt er nach, dass man außerdem rund 60 Millionen US-Dollar für die Vermarktung ausgegeben und Teile der Einnahmen an Microsoft und den Einzelhandel abgegeben habe.

Dead Space 2 cost 60 Million dollars to make and they were merciless with their budget. they only sold 4 mil and that wasn't enough