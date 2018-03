Im Mai kommt das mit Spannung erwartete Sequel zum Kinohit Deadpool mit Ryan Reynolds als rüpelhafter und sprücheklopfender Anti-Held in die Kinos. Nach ein paar witzigen Teaser-Trailern ist nun ein erster richtiger Trailer eingetroffen, der erstmals mehr über die Story preisgibt. Darin wird auch gleich das neue X-Force Team vorgestellt und bestätigt somit zahlreiche Gerüchte über die weitere Besetzung des Films. Dennoch wird noch nicht alles verraten und bietet Raum für viele weitere Spekulationen.

Erste Story-Details bekannt

Dem kürzlich veröffentlichten Trailer nach reist der aus der Zukunft kommende Mutant Cable (gespielt von Josh Brolin) in die heute Zeit zurück, um das mysteriöses Kind (Julian Dennison) zu töten. Um ihn daran zu hindern, gründet Wade Wilson aka Deadpool das Team der X-Force, die Cable aufzuhalten versuchen.

Was es mit dem mysteriösen Kind auf sich hat, bleibt weiterhin ein Geheimnis, das wohl erst im Film gelöst wird. Die Kollegen von Screen Rant gehen jedoch davon aus, dass es sich dabei um Kid Apocalypse aus der Comic-Verlage Uncanny X-Force handle, der eine Inkarnation des mächtigen Bösewichts Apocalypse darstellt. Wirklich bestätigt ist das aber noch nicht.

Doch die vielen neuen Szenen im Trailer zeigen auch, dass Cable keineswegs der Oberschurke im Film ist. Bereits zuvor wurde Jack Keshy als neuer Bösewicht bestätigt, der Gerüchten nach die Rolle des Black Tom Cassidy übernehmen wird.

Das X-Force Team stellt sich vor

Der neue Trailer wirft vor allem einen ersten Blick auf Deadpools neues Team: X-Force. Neben dem Titelhelden gehören die Mutanten Negasonic Teenage Warhead (Brianna Hildebrand) und Colossus (Stefan Kapicic) aus dem ersten Film dazu. Als Neuzugänge dürfen wir neben der bereits bestätigten Zazie Beetz als Mutantin Domino einen ersten Blick auf Terry Crews als Mutant Bedlam aka Jesse Aaronson werfen.

Darüber hinaus zeigen die neuen Bilder auch erstmals Schauspielerin Shioli Kutsuna als neue geheimnisvolle Mutantin, die anscheinend über die Kraft der Elektrizität verfügt und eine beeindruckende Peitsche als Waffe besitzt. Gerüchten nach könnte es sich dabei um die Mutantin Noriko Ashida aka Surge aus den Marvel Comic-Vorlagen handelt.

Ein weiteres Geheimnis stellt die Rolle des Schauspielers Rob Delaney dar, der hier lediglich als Peter vorgestellt wird. Was es damit auf sich hat, ist noch völlig unklar. Dabei könnte es sich aber durchaus um britischen Agenten Pete Wisdom handeln.

Außerdem enthüllen die bewegten Bilder Lewis Tan als möglichen Mutanten Shatterstar und Pennywise-Darsteller Bill Skarsgard aus dem Kinohit Stephen Kings ES als Mutant Rictor. Offiziell bestätigt sind die neuen Charaktere aber noch nicht.

Kinostart im Mai

Der Trailer zeigt außerdem Deadpools Rückkehr in Xavier Mansion. Vielleicht bekommen wir ja einen kleinen Gastauftritt von Patrick Stewart als Professor X in der Comic-Verfilmung zu sehen. Man darf gespannt sein.

Ob nun etwas an den vielen Gerüchten dran ist, wird sich wohl erst zum Kinostart der Comic-Verfilmung Deadpool 2 am 17. Mai überprüfen lassen. In den USA läuft er einen Tag später an.

Zur weiteren Besetzung des Films gehören erneut Deadpools Freundin Vanessa (Morena Baccarin), Taxifahrer Dopinder (Karan Soni) und Leslie Uggams als Blind AI. Die Regie führt diesmal David Leitch (John Wick, Atomic Blonde), das Drehbuch stammt erneut von den Deadpool-Autoren Rhett Reese und Paul Wernick.