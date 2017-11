Der Herr der Ringe war schon vieles. Eine Filmtrilogie. Dutzende Videospiele. Comics. Natürlich auch Bücher. Aber eine TV-Serie in Mittelerde gab es noch nicht. Das wird sich allerdings bald ändern: In einer Pressemitteilung verkündet Amazon, man habe sich mit New Line Cinema, Warner Bros. und den Tolkien-Erben auf eine TV-Serienproduktion geeinigt, die sich über mehrere Staffeln erstrecken soll.

Der Inhalt der Serie findet vor den Ereignissen von Der Herr der Ringe: Die Gefährten statt. Wie nah die Story am Ringkrieg bleibt, ist dabei unklar. Vorstellbar wäre tatsächlich ein Prequel, das beispielsweise Aragorns frühe Jahre beleuchtet. Oder die von Frodo, wobei es da wahrscheinlich nicht viel zu berichten gäbe. Alternativ könnte die TV-Serie allerdings auch in deutlich frühere Zeitalter vorstoßen und beispielsweise Stoffe aus Tolkiens Silmarillion oder den Anhängen der anderen Bücher aufgreifen.

Ebenfalls im Deal enthalten sind potenzielle Spin-Off-Serien, vergleichbar mit denen von Game of Thrones. Bereits vor ein paar Tagen kursierte im Netz die News über Verhandlungen zu einer Serie zu Tolkiens Lord of the Rings. Manchmal ist an Gerüchten eben doch was dran.

Wann die Serie genau erscheint, wissen wir noch nicht. Der Stream wird allerdings (wie bei allen Amazon Originals) Kunden von Amazon Prime vorbehalten bleiben. Anders als bei anderen jüngeren Mittelerde-Produktionen gibt's allerdings keine Lootboxen. Hurrah!