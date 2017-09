Entwicklerstudio Bungie freuen sich über den augescheinlichen großen Zuspruch der Community zur Shooter-Fortsetzung Destiny 2. Während PC-Spieler sich noch ein paar Wochen gedulden müssen, können Konsolenspieler bereits in die Schlacht ziehen. Und das tun sie angeblich zahlreich. Im ersten Blogpost »This Week at Bungie« nach dem Release verkündet das Studio, dass »Millionen von Spielern« bereits in Destiny 2 unterwegs sind.

Genaue Zahlen gibt es das Unternehmen allerdings noch nicht bekannt. Gleichzeitig gibt Bungie eine kleine Roadmap für die ersten vier Wochen nach dem gestrigen Launch bekannt. Am nächsten Mittwoch, den 13. September startet der mit Spannung erwartete erste Raid »Leviathan« auf PS4 und Xbox One. Außerdem wird es jeden Dienstag neue Nightfall-Missionen und jeden Freitag neue Waffen beim reisenden Händler Xur geben. Die Faction Rally beginnt dann in der vierten Woche, ab dem 26. September 2017.

Die PC-Version von Destiny 2 erscheint am 24. Oktober 2017