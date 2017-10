Destiny 2 im Quiz der Woche - Ist dein Licht-Level hoch genug, Erdenbeschützer?

Traveller, Kabale, Licht-Level - wer damit sofort was anfangen kann, Destiny 2 aber bisher noch nicht in seinen die-Erde-verteidigenden Händen hält, kann das mit etwas Glück in unserem Quiz der Woche ändern! Darin verlosen wir nämlich insgesamt drei Destiny-Pakete für den PC!

In jedem Paket steckt die Limited-Edition des Spiels, ein T-Shirt sowie eine kleine Sammlerfigur des kultig-schrägen Exos Cayde-6, der in der Kampagne von Destiny 2 immer wieder das komplette Team »motiviert«.

Alles, was wir dafür wissen wollen, sind die richtigen Antworten auf fünf Fragen rund um Destiny 1 und 2 - den Google-Almanach zu befragen, ist absolut erlaubt!

Zum Quiz der Woche: Destiny 2 - Ist dein Licht-Level hoch genug?

Teilnahmeschluss ist der 3. November.