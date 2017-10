Destiny 2: PC-Version - Video: Einsteigen, umsteigen oder aussteigen?

Freitag, 20. Oktober 2017 um 15:14

Am 24. Oktober erscheint Destiny 2 nach PS4 und Xbox One auch endlich für den PC. Mit höherer Auflösung, unbegrenzter Framerate und Maus- und Tastatur-Steuerung will sich die Battle.net-exklusive PC-Fassung von der Konsolen-Version abheben.

Im Video besprechen Clape und Michi, die beide bereits viel Zeit in die Konsolenfassung gesteckt haben, welche Gründe es gibt, neu mit der PC-Version in Destiny 2 einzusteigen, weshalb PS4- und Xbox-Spieler auf PC umsteigen sollten und warum sich für bestimmte Spieler auch mit besserer Technik und neuer Steuerung nichts an Kernproblemen von Bungies Shooter ändert.

Release-Termin & Raid-Infos: Alle Infos zum PC-Start von Destiny 2