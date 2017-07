Ein neuer Gameplay-Trailer von IGN First stellt den neuen Social Space von Destiny 2 vor: »The Farm«. Nachdem der Turm aus dem ersten Teil zerstört wurde, ist dies der neue Treffpunkt, an dem wir uns mit wichtigen NPCs, Händlern und anderen Spielern treffen können.

Außerdem finden wir auf der Farm die Poststelle, Tresore, die Kryptarchen (entschlüsselt Engramme, wodurch wir bessere Items erhalten) und sogar einen Fußballplatz. Wie im Video zu sehen ist, lassen sich darauf echte Matches austragen, während man auf sein Strike-Team wartet. Währenddessen ist im Hintergrund der Farm ein in Flammen stehendes Bruchstück des Reisenden zu sehen.

Im Laufe des Spiels soll sich die Farm außerdem fortwährend verändern und weiterentwickeln. Charaktere und Händler werden kommen und gehen, die Bevölkerung des Social-Hubs wird stetig weiter wachsen.

Destiny 2 erscheint am 24. Oktober 2017 für PC und bereits am 6. September für PlayStation 4 und Xbox One. Wie Activision und Bungie mit dem Shooter einen Neustart versuchen und ob ihnen das gelingt, erfahren Sie in unserer GameStar-Plus Vorschau von Destiny 2.

Destiny 2 - Screenshots von Spielumgebung und Story ansehen