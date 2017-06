Activision hat auf der E3 in Los Angeles endlich den Release-Termin von Destiny 2 verraten: Der Shared-World-Shooter erscheint am 24. Oktober für den PC. Konsolenspieler dürfen, wie wir berichteten, schon mehr als einen Monat früher ran.

Aber auch hier hat Entwickler Bungie noch etwas geändert: Der Konsolen-Release wandert zwei Tage weiter nach vorn. Bisher war der 8. September 2017 genannt. Nun ist es aber schon am 6. September auf Playstation 4 und Xbox One so weit.

Destiny 2 ist das erste Third-Party-Spiel, das am PC nur in Blizzards Battle.net erscheint. Die Standard-Edition kostet 59,99 Euro, für 89,99 Euro bekommen Sie das Spiel und einen Season Pass (Erweiterungspass-Bundle). Eine digitale Deluxe-Edition kostet 99,99 Euro und beinhaltet noch einige Premium-Inhalte wie legendäre Gegenstände und Abzeichen.

Auf Steam können Sie Destiny 2 nicht kaufen.

Destiny 2 Beta-Start im Juli und August

Auf der E3 hat Activision aber nicht nur den Release festgezurrt, sondern endlich auch die Destiny 2 Beta-Termine bekanntgegeben.

Early Access Betastart auf Playstation 4 : 18. Juli, 19:00 Uhr

: 18. Juli, 19:00 Uhr Early Access Betastart auf Xbox One : 19. Juli, 19 Uhr Uhr

: 19. Juli, 19 Uhr Uhr Allgemeiner Betastart auf Konsolen (für Nicht-Vorbesteller): 21. Juli, 19:00 Uhr

(für Nicht-Vorbesteller): 21. Juli, 19:00 Uhr Betastart am PC: Ende August (kein konkretes Datum genannt)

Die Konsolen-Beta von Destiny 2 dauert für alle Spieler, egal ob Vorbesteller oder nicht, bis zum 24. Juli 2017, 04:00 Uhr.

Wie kommt man in die Destiny 2 Beta?

Bislang hat Activision nur einen Web bekanntgeben, mit dem man in die Destiny 2 Beta kommt: Mit einer Vorbestellung. Im Blog schreibt das Unternehmen, dass Spieler, die Destiny 2 schon jetzt für PC, Playstation 4 oder Xbox One kaufen, auch Zugang zur Beta bekommen.

Es scheint jedoch auch ohne Bares zu gehen. Activision selbst hat immerhin schon bekanntgegeben, dass "andere" Konsolenspieler außerhalb der Early-Access-Phase ab dem 21. Juli starten können. Das legt zumindest nahe, dass man auch so in den Destiny-2-Test kommt.

Außerdem hat Activision auf der E3 einen Trailer veröffentlicht, der den Bösewicht Ghaul vorstellt.