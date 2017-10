Wer mit Deus Ex: Mankind Divided geliebäugelt hat, sich aber noch nicht von der Qualität des Spiels überzeugen lassen konnte, erhält jetzt ein gutes Angebot: Das Cyberpunk-Actionspiel ist bis Donnerstagabend kostenlos über Steam spielbar.

Wer schwaches Internet hat, sollte sich also sputen, am 26. Oktober um 22 Uhr endet die Aktion bereits wieder.

We're giving you the chance to play #MankindDivided for free on Steam! Runs until Thursday 1PM PT / 10 PM CEST. https://t.co/m62UFI239T pic.twitter.com/edLo7xRghV — Deus Ex (@DeusEx) October 24, 2017

Alle Spieler, die reinschauen konnten und vom vierten Deus Ex angefixt wurden, können außerdem günstiger zuschlagen: Auf das Hauptspiel gibt es auf Steam aktuell 75 Prozent Rabatt, damit werden nur noch 12,49 Euro statt 49,99 Euro fällig. Die Digital Deluxe Edition mit Season Pass ist um 72 Prozent reduziert und kostet 22,39 Euro. Wer außerdem noch einen Steam Controller obendrauf legt, spart im Paket derzeit 57 Prozent (45,48 Euro statt 104, 98 Euro).

Hier geht es zur Steam-Seite von Deus Ex: Mankind Divided

Wir hatten im Test eine Wertung von 86 Punkten vergeben, auf Steam sind nur 65 Prozent aller Bewertungen positiv. Ein vorheriger Blick, bevor man die Katze im Sack kauft, ist also durchaus nicht verkehrt. Deus Ex: Mankind Divided erschien am 23. August 2016 und ist neben dem PC auch für PS4 und Xbox One verfügbar.

