Falls ihr euch wundert, warum Diablo 3 einen Patch heruntergeladen hat, aber nirgends die Patchnotes zu finden sind: Es gibt keine. Denn das neue Update bringt keine inhaltliche Veränderungen mit sich. Das hat die Community-Managerin im offiziellen Forum bestätigt:

"So ziemlich alle Änderungen in diesem Patch zielten entweder darauf ab, a) die existierenden Hotfixes für 2.6.1 in dauerhafte Client-Änderungen umzuwandeln, oder b) einige Hintergrund-Funktionen zu aktualisieren. Der Patch enthält keinerlei Gameplay-Veränderungen. "