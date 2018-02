Diablo 3: Season 13 - Start-Termin, Sets und Belohnungen

Das Saison-Rad in Diablo 3 dreht sich weiter: Am 23. Februar um 17 Uhr beginnt Season 13. Nun hat Blizzard die diesmaligen Errungenschaften und Belohnungen bekanntgegeben, darunter neue legendäre Sets aus Haedrigs Geschenk und ein exklusives Pet sowie Porträt-Rahmen.

Allerdings scheint die neue Season diesmal keinen Balance-Patch mit sich zu bringen. Zwar testete Blizzard vor dem Start auf dem PTR einige Serveroptimierungen, allerdings ohne jede neuen Inhalte oder Balance-Änderungen. Die Verbesserungen sollen die Stabilität erhöhen, wenn wir Mehrspieler-Partien eröffnen, ihnen beitreten oder den Chat benutzen.

Sollte Blizzard es dabei belassen, wird Season 13 die erste seit einer Weile ohne nennenswerte Neuerungen: Mit Season 11 hielt der Totenbeschwörer Einzug und Season 12 stellte beinah die komplette Balance der Sets und Legendaries auf den Kopf. Für die dreizehnte Saison sind bislang lediglich die üblichen neuen Belohnungen bestätigt:

Haedrigs Geschenk in Season 13 von Diablo 3

Wie gehabt kassieren wir Set-Bestandteile, wenn wir die Etappen 2, 3 und 4 der Saison-Reise abschließen. Welches Set, hängt von der Klasse ab, mit der wir Haedrigs Geschenk auspacken. Allerdings können wir jedes Präsent nur einmal erhalten und müssen uns deswegen für eines der folgenden entscheiden:

Barbar: Macht der Erde

Macht der Erde Damönenjäger: Des Schattens Mantelung

Des Schattens Mantelung Hexendoktor: Gewand des Jadeernters

Gewand des Jadeernters Kreuzritter: Dornen des Ansuchers

Dornen des Ansuchers Mönch: Gewandung des Affenkönigs

Gewandung des Affenkönigs Totenbeschwörer: Gnade des Inarius

Gnade des Inarius Zauberer: Pracht des Feuervogels

Damit hat der Zauberer eindeutig die beste Startposition: Er kriegt mit dem Feuervogel-Set nicht nur sein stärkstes Set, sondern eins der stärksten im gesamten Spiel. In der vorigen Saison erlangte ein Kanalisierungs-Build mit Meteor auf der Rangliste einen exzellenten Platz und schaffte ein Nephalem-Portal der Stufe 123. Höher kam nur der Schuldspruch-Kreuzritter mit dem Akkhan-Set. Er meisterte Level 125.

Kosmetik-Belohnungen: Porträt, Pet, Transmogrifikationen

Statt Flügeln verdienen wir uns in Season 13 einen blutrünstigen neuen Begleiter: Blaines Bär. Der Porträtrahmen ist diesmal dem Design des Erzengels Imperius nachempfunden. Außerdem gibt es wieder Transmogrifikationen aus dem Eroberer-Set zu erringen, falls ihr sie noch nicht habt. Diese Saison stehen Helm und Schulterpanzer auf dem Menü.

Errungenschaften der Season 13

Wie in jeder Season könnt ihr euch wieder an einer Reihe von Errungenschaften versuchen. Jede davon gibt es in zwei Ausführungen, einmal für normale Charaktere und einmal für Hardcore-Recken.

Sprinter / Geschwindigkeitswahn: Schließt die Akte I bis V in weniger als einer Stunde auf Stufe 70 ab.

Schließt die Akte I bis V in weniger als einer Stunde auf Stufe 70 ab. Einfach göttlich / Herz eines Löwen: Erreicht die größere Nephalemportal-Stufe 75 im Solo-Modus.

Erreicht die größere Nephalemportal-Stufe 75 im Solo-Modus. Verflucht und zugenäht! / Wer hätte das gedacht?: Tötet mindestens 350 Monster aus verfluchten Truhen auf Stufe 70 und Qual 10 oder höher.

Tötet mindestens 350 Monster aus verfluchten Truhen auf Stufe 70 und Qual 10 oder höher. Sonst wäre es ja zu einfach / Übermenschlich: Erreicht die größere Nephalemportal-Stufe 45 im Solo-Modus, ohne Set-Items auszurüsten.

Erreicht die größere Nephalemportal-Stufe 45 im Solo-Modus, ohne Set-Items auszurüsten. Meister aller Klassen / Spiel, Set und Sieg: Meistert acht Set-Dungeons.

Zwei dieser Errungenschaften benötigt ihr, um die Eroberer-Etappe der Saisonreise abzuschließen.

Eroberer und das Truhenfach

Insgesamt vier Bonus-Truhenfächer könnt ihr euch durch die Saisons von Diablo 3 verdienen. Wer dieses Kontingent noch nicht ausgeschöpft hat, kriegt mit Season 13 seine nächste Chance. Erneut gilt es, die Eroberer-Etappe zu schaffen. Dann wird ein neues Fach freigeschaltet. Dafür müsst ihr folgende Aufgaben erledigen:

Schließt ein Nephalemportal auf Qual 13 in unter fünf Minuten ab.

Schließt ein Großes Nephalemportal der Stufe 60 im Solospiel ab.

Tötet Gier auf Qual 13.

Tötet Cydaea auf Qual 13 in unter 15 Sekunden.

Schmiedet einen legendären oder Set-Gegenstand um.

Verbessert einen uralten Gegenstand mit einem legendären Edelstein der Stufe 50 oder höher.

Wertet drei legendäre Edelsteine auf Stufe 55 auf.

Schließt zwei Errungenschaften ab.

Ab 17 Uhr am 23. Februar könnt ihr euch auf die Jagd nach diesen Belohnungen machen. Beachtet aber, dass es sich dabei wieder um einen Freitag handelt. Die letzte Saison startete an einem Donnerstag, damit Blizzard vor dem Wochenende noch auf eventuelle Probleme reagieren konnte. Weil diesmal bislang kein Patch angekündigt ist, rechnen sie wohl mit keinen.

