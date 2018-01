Das Filmstudio Lionsgate plant mit einer umfangreichen Verfilmung der Fantasyreihe Die Königsmörder Chronik (The Kingkiller Chronicle) des US-Autors Patrick Rothfuss. Laut dem Studio wird es eine Filmreihe fürs Kino sowie eine dazugehörige TV-Serie geben, die die Vorgeschichte erzählt.

Kinofilm soll Regisseur Sam Raimi drehen

Für die Kinoverfilmung steht das Filmstudio in Verhandlungen mit dem Regisseur Sam Raimi, berichtet Variety. Demnach soll er den ersten Band Der Name des Windes der Reihe in Szene setzen.

Damit würde Raimi nach Die fantastische Welt von Oz (2013) erstmals wieder einen Kinofilm drehen. Bekannt wurde er vor allem mit der Horrorfilmreihe Evil Dead - Tanz der Teufel und der beliebten Spider-Man Trilogie mit Tobey Maguire.

Buchreihe Die Königsmörder Chronik

Die Buchreihe Die Königsmörder Chronik von Patrick Rothfuss ist als Trilogie geplant. Bisher sind die beiden Bände Der Name des Windes und Die Furcht des Weisen erschienen. Der zweite Teil wurde vom deutschen Verlag Klett-Cotta als zweibändiges Werk veröffentlicht. Das dritte Buch The Doors of Stone lässt noch auf sich warten. Seit einiger Zeit schon arbeitet der US-Autor Rothfuss an dem voraussichtlich letzten Band der Königsmörder Chronik. Ein Release-Termin steht noch aus.

Die Handlung folgt dem Helden und Zauberer Kvothe. Nachdem er einem Schreiber das Leben gerettet hat, erzählt er ihm seine Lebensgeschichte und wie er zu einem berühmten Musiker, Magier und Schwertkämpfer wurde. Während seiner vielen Abenteuer trat er gegen feuerspeiende Drachen und spinnenähnliche Dämonen an.

Prequel-Serie zur Filmreihe geplant

Neben der Filmreihe ist eine dazugehörige TV-Serie für den US-Sender Showtime in Arbeit, der die Vorgeschichte des Helden Kvothe in den Mittelpunkt der Handlung stellt. Die Produktion befindet sich nach ganz am Anfang. Als Showrunner ist John Rogers (Leverage) gefunden, der auch die Produktion der Serie übernimmt. Buchautor Patrick Rothfuss ist ebenfalls an der Entstehung der Serie beteiligt.

Man darf davon ausgehen, dass die Serie zeitnah zum ersten Kinofilm an den Start gehen wird. Genaue Termine dazu gibt es aber noch nicht.