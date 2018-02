Die neue GameStar ab dem 21.02. im Handel - Mit dem neuen Pillars und dem neuen Total War

Titelstories

Pillars of Eternity 2 - Pillars of Eternity zerschmetterte Kickstarter-Rekorde und war die Speerspitze der Oldschool-Renaissance bei den Rollenspielen - wie will der zweite Teil diese Leistungen noch toppen? Wir haben Pillars of Eternity 2: Deadfire deutschlandexklusiv gespielt.

Total War Saga: Thrones of Britannia - Und noch mal deutschlandexklusiv gespielt: Thrones of Britannia wird das erste eigenständige mittelalterliche Total War seit Jahren - und deutlich mutiger und größer, als wir von einem Spin-off erwartet hätten.

Vollversion

Grand Ages: Medieval - In der Echtzeitstrategie übernehmt ihr die Rolle eines Siedlungsvorstehers im Jahr 1050 n. Chr. Ihr entwickelt Technologien, baut neue Gebäude, erweitert euer Territorium und bekämpft Feinde. Außerdem müsst mit Naturkatastrophen zurechtkommen und Handelsrouten erstellen, der kluge Warenaustausch zwischen verschiedenen Städten gehört zu den wichtigsten Beschäftigungen. Statt um Total War geht's in Grand Ages: Medieval also ums Wirtschaften.

Weitere Highlights

Civilization 6: Rise & Fall - Der sechste Teil der Civilization-Serie krempelte die beliebte Serie um und schoss sich mit dem KI-Pfeil dabei ins eigene Knie. Kann das Addon Rise and Fall diesen Makel beheben und ein goldenes Zeitalter auslösen? Wir testen!

Die Overwatch League ­- Seit Januar 2018 betreibt Blizzard eine E-Sport-Liga zu Overwatch komplett in Eigenregie. Das Konzept könnte Schule machen, wenn es Erfolg hat. Ob es jedoch dazu kommt, ist fragwürdig. Wir waren beim Startschuss vor Ort.

Meltdown und Spectre - Die ersten Windows- und BIOS-Updates gegen die Sicherheitslücken Meltdown und Spectre sind da. Wir testen mit Benchmarks, ob und wie stark die Performance in Spielen & Co darunter leidet.