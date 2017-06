Die verrückten Geschichten der Publisher - Unglaubliche Anekdoten zu EA, Bethesda, Ubisoft & Co

Videospiele sind in den letzten Jahren zum größten Unterhaltungsmedium unserer Zeit avanciert. Doch bis dahin war es ein weiter Weg voller genialer Einfälle, aberwitziger Anekdoten und handfesten Skandalen.



In unserer Historien-Reihe wirft GameStar-Redakteur Michael Obermeier einen Video-Rückblick auf die turbulente Gründungszeit und die abenteuerlichen Firmengeschichten der größten Spiele-Publisher der Welt



Denn wussten Sie, dass die Ubisoft-Gründer früher Dünger verkauft haben, EA eigentlich Rockstars vermarktet hat, Bethesdas Chef ein Einbrecher ist, die PlayStation nie gebaut werden sollte, die Xbox eine persönliche Beleidigung für Bill Gates war und Nintendo nur durch organisiertes Verbrechen zum Erfolg gekommen ist?

EA History

Wie kann die schlimmste Firma Amerikas gleichzeitig der beste Publisher der Welt sein? Wie kann eine Firma, die Spieleentwickler »die größten Künstler unserer Zeit« nennt, den Ruf weghaben, so ziemlich jedes kreative Studio auf dem Gewissen zu haben? Und wie kommt man dazu, aus Langeweile eine eigene Spielkonsole zu entwickeln? Verraten wir Ihnen in unserem History-Video zur turbulenten Firmengeschichte von Electronic Arts.

Bethesda History

Bethesda, das sind doch die Fallout- und Elder-Scrolls-Macher. So weit, so bekannt. Aber kaum jemand weiß, dass Bethesda auch die Erfinder der Madden-Serie sind. Oder der Firmengründer erst in Independece Day die Welt gerettet hat und später nachts heimlich in Büros eingebrochen ist. Oder der Bruder von Donald Trump die Firma vor dem Untergang bewahrt hat. Glauben Sie nicht? Dann lehnen Sie sich zurück, denn hier kommt die unglaubliche Geschichte von Bethesda Softworks.

Ubisoft History

Wie ist aus einer Obsthandlung mit angedockter Computerabteilung einer der größten Spiele-Publisher der Welt geworden? Wieso mussten sich die ersten Angestellten in einem Spukschloss fürchten? Und warum muss dieser Software-Gigant trotz hunderter Millionen verkaufter Spiele auch heute noch dauernd Angst haben? Wir erzählen die abenteuerliche Geschichte von Ubisoft.

Nintendo History

Wussten Sie, dass Nintendos erste Konsole gar nicht das NES, sondern der Color TV-Game 6 war? Und kennen Sie den Nintendo Love Tester, der zwei Liebe-Suchenden schon 1969 verraten hat, ob sie füreinander bestimmt sind? Und was hat Nintendos Erfolg mit dem organisierten Verbrechen zu tun? Diese und andere skurrile Fakten gibt's in unserer kuriosen Nintendo-History - mit 130 aufregenden Jahren Nintendo-Geschichte.

PlayStation History

Nutella. Tempo. PlayStation. Dass das Sony-Gerät heutzutage als Synonym für eine Spielekonsole gilt, ist eine lange Geschichte. Eine Geschichte voller Verrat, Rückschlägen - und einem Rebellen, der seine Chefs bis auf's Blut geärgert- und damit die Firma gerettet hat. Wir erzählen die wendungsreiche Firmengeschichte von PlayStation.

Xbox History

Wenn man heutzutage an Microsoft und Spiele denkt, führt eigentlich kein Weg an Xbox vorbei. Denn die grüne Konsolen-Marke ist eigentlich untrennbar mit der Gaming-Sparte des Redmonder Softwareriesen verbunden. Aber das war nicht immer so. Denn Firmengründer Bill Gates hatte die Xbox mal als persönliche Beleidigung verstanden. Oder dass die Farbe grün auf schlichten Diebstahl basiert? Wir erzählen die abenteuerliche Geschichte von Microsofts Spielesparte.