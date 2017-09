Das Hin und Her um die deutsche Version von Divinity: Original Sin 2 ist beendet. Zwei Stunden vor Release hatten die Entwickler angekündigt, dass sie noch nicht fertig ist und deswegen erst am 21. September veröffentlicht werden würde. Nach lauter Fan-Kritik steht nun allerdings doch eine Beta-Fassung zur Verfügung.

Die ist noch nicht final. Die Entwickler warnen, dass Spieler über fehlerhafte oder gar überhaupt nicht übersetzte Passagen stolpern können. Wer das in Kauf nehmen will, kann sein Spiel ab sofort in den Steam-Einstellungen auf Deutsch stellen.

Im Lauf der kommenden Woche soll die Übersetzung dann stetig verbessert werden und am 21. September abgeschlossen sein. Das gleiche gilt für die ebenfalls als Beta veröffentlichten französischen und russischen Versionen.

