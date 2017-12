Wie das Super-Nintendo-Spiel Donkey Kong Country 2 aussähe, wenn es in heutiger Technik entwickelt worden wäre, zeigt das HD-Remake-Video von Youtuber BlobVanDam. Im Level Bramble Blast lässt sich Donkeys kleiner Bruder Diddy Kong zwischen zahlreichen Tonnen umherschießen und sammelt dabei, ganz Affen-typisch, fleißig Bananen ein. Mit etwas Glück sieht Nintendo das schmucke Video und fasst sich ein Herz, tatsächlich ein Remake zu entwickeln.

Der SNES-Klassiker Donkey Kong Country 2: Diddy Kong's Quest erschien 1995 als Nachfolger des Affen-Jump&Runs DKC für das Super Nintendo Entertainment System und brachte gegenüber dem Vorgänger diverse Neuerungen wie beispielsweise versteckte Fässer, die zu Bonusleveln führen.

Ursprünglich zeichnete die britische Spieleschmiede Rare für die Entwicklung der »Donkey Kong Country«-Spiele verantwortlich. Nachdem Microsoft 2002 Rare jedoch kaufte, gab Nintendo die Entwicklung an die Retro Studios heraus, die Donkey Kong Country Returns (Wii) und Donkey Kong Country: Tropical Freeze (Wii U) entwickelten. Rare hingegen arbeitet aktuell am Piraten-Survivalspiel Sea of Thieves, welches am 2. März 2018 für PC und Xbox One erscheinen wird.