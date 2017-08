Dem berühmte Dota-2-Streamer, Ex-Weltmeister und Millionär Henrik »Admiralbulldog« Ahnberg wurde die Einreise in die USA verwehrt. Das hat der Schwede via Twitter gemeldet. Er sollte eigentlich im Moderations-Panel des The International 2017 (TI7) sitzen und die WM-Spiele analysieren. Daraus wird wohl nichts, Ahnberg wurde mit einem Flugzeug direkt wieder zurück nach Schweden geschickt.

Denied entrance to US and have to go back. GG — Henrik Ahnberg (@AdmiralBulldog) July 31, 2017

Nach ersten Informationen scheint Ahnberg selbst Schuld zu tragen: Er soll laut seiner Freundin nur mit einem ESTA (Electronic System for Travel Authorization) angereist sein. Allerdings ist »das kleine Visum« nicht ausreichend, wenn man in den USA arbeitet und von einem US-Unternehmen (Valve in diesem Falle) bezahlt wird. Dann wird ein echtes Arbeitsvisum benötigt. Das sah der zuständige Beamte wohl ebenso.

Just to clarify my ESTA was fine, it was just bulldogs that was not accepted. There will be a longer tweet on bdogs twitter soon 2 explain. — Sinneddonut (@sinneddonut) August 1, 2017

Das International ist das Meisterschaftsturnier in Dota 2 und bietet Jahr um Jahr das höchste Preisgeld im gesamten E-Sport, die aktuelle Gewinnsumme liegt bei über 23 Millionen US-Dollar und wächst noch. Startschuss der Gruppenphase ist am 02. August 2017. Ahnberg selbst konnte mit dem Team Alliance das International 2013 gewinnen, derzeit ist er bei keinem Team unter Vertrag.

