Dragon Ball FighterZ - Hinweise auf DLC-Charaktere und neue Spielmodi

In den Dateien von Dragon Ball FighterZ finden sich bereits einige Hinweise auf die kommenden DLC-Charaktere. Dataminer fanden Dateien zu den Nicht-Super-Sayajin-Formen von Son Goku und Vegeta. Außerdem gibt es Sprachdateien von Cooler.

Es ist schon seit längeren bekannt, dass Dragon Ball FighterZ mindestens acht DLC-Charaktere erhalten wird. Bisher gab es allerdings noch keine Informationen darauf, welche das sein könnten.

Cooler, Son Goku und Vegeta als möglicher DLC

Einige Spieler haben die Dateien des Spiels genauer unter die Lupe genommen und unter anderem Modelle für den normalen Son Goku und Vegeta gefunden. Die Formen tauchen zwar bereits in den Zwischensequenzen auf, allerdings werden da die Modelle aus den Ordnern der Super-Saiyajin-Form verwendet. Die neu gefundenen hingegen besitzen einen eigenen Unterordner, wie alle spielbaren Charaktere.

Die normale Form von Vegeta könnte, sollte es in der Tat ein DLC-Charakter werden, zum Beispiel regen Einsatz seiner Galik-Gun machen. Die normale Form von Son Goku wiederum könnte die Kaioken benutzen.

Cooler hingegen hat noch kein Modell, dafür gibt es eine Sprachdatei des Ansagers, die auf Cooler hindeutet.

Gegen Cooler als Charakter spricht wiederum, dass auch andere nicht-spielbare Charaktere wie zum Beispiel Uub und Pan entsprechende Ansagen besitzen.

Zudem fand der Dataminer SergioM3 auf Youtube bereits vor einigen Tagen derzeit ungenutzte Avatare, die ebenfalls Hinweise auf neue Charaktere geben könnten. Die Hinweise darauf sind natürlich etwas unkonkreter, als ungenutzte Modelle oder Sprachdateien. Immerhin sind bereits Avatare für andere nicht spielbare »Dragon Ball«-Charaktere im Spiel verfügbar. Gefunden hat SergioM3 folgende:

Broly

Bardock

Zamasu

Vegito

Cooler

Android 17

Son Goku (Normale Form)

Vegeta (Normale Form)

Neue Spielmodi und Story-Arc?

Neben weiteren Charakteren, gibt es auch Hinweise auf weitere Spielmodi und einen zusätzlichen, vierten, und geheimen Story-Arc. Bei den neuen Spielmodi handelt es sich um Z Union, Z League und Raids. Die Beschreibung von Z Union beschreibt den Modus als ein Treffen von Fans bestimmter Charaktere. In dem Modus soll man dann besondere Items für die jeweiligen Charaktere bekommen. In der Z League wiederum treten unterschiedliche Z Unions gegeneinander an.

Auch gibt es Hinweise auf einen Raid-Modus, allerdings sind dazu noch keine zusätzlichen Informationen wie die Beschreibungen der Z Union und Z League vorhanden.

Release der ersten DLC-Charaktere?

Wann die ersten DLC-Charaktere kommen ist derzeit noch nicht bekannt. Bei anderen Prügelspielen von Arc System Works dauerte es jedoch meist nur etwa einen Monat zwischen dem Release des Spiels und der Veröffentlichung des ersten DLC-Charakters. Möglicherweise kann man also schon Ende Februar mit neuen Kämpfern spielen.

