Dream Daddy: A Dad Dating Simulator - Dating-Sim erobert Steam

Wer heute auf Steam nach den Topsellern sucht, findet neben bekannten Titeln wie Playerunknown's Battlegrounds und Rocket League auch einen Vertreter eines ungewöhnlichen Genres: eine Dating Simulation.

Dream Daddy: A Dad Dating Simulator ist seit dem 13. Juli erhältlich und erfreut sich seitdem großer Beliebtheit. Das Indie-Spiel hat es innerhalb einer Woche auf 477 positive Reviews (Stand: 21.Juli) gebracht, zwischenzeitlich haben laut Steamcharts.com sogar 14.336 Spieler gleichzeitig nach einem Dream Dad gesucht. Zum Vergleich: Ubisofts For Honor kommt aktuell auf gerade mal 1.900 aktive Spieler in der Spitze.

Dating Simulation für Väter

Und darum geht es in Dream Daddy: Gemeinsam mit unserer Tochter sind wir in das Städtchen Maple Bay gezogen und stellen dort fest, dass in unserer neuen Nachbarschaft haufenweise alleinerziehende Väter leben.

Unsere Aufgabe ist es nun in diversen Dialogen, Minigames und Quests einen neuen Partner zu finden. Nachdem wir uns im Charakter-Editor ein Alter Ego zusammengebaut haben, stehen uns insgesamt sieben Dads zur Auswahl, mit denen wir anbändeln können: vom Lehrer über den Goth bis hin zum Sportler. Dabei können wir mit jedem Vater mehrere Enden erspielen.

Verantwortlich für den Dating-Sim-Hit sind Vernon Shaw und Leighton Gray, die vor allem durch Let's Plays auf ihrem Youtube-Account »Game Grumps« bekannt geworden sind. Laut den Entwicklern ist Dream Daddy: A Dad Dating Simulator »das meist erwartete Dad-basierte Spiel des Jahres«. Wobei die Konkurrenz in diesem Bereich allerdings nicht allzu groß sein dürfte.