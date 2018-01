John Cena hat, wie einige Wrestler vor ihm, im Laufe seiner Karriere seinen Superstar-Status in der Szene genutzt, um sich als Schauspieler zu versuchen. Nun könnte er in einem Kinofilm zu Duke Nukem als Hauptdarsteller auftauchen, wie die Webseite Hollywood Reporter berichtet. Er befindet sich aktuell in Verhandlungen mit der Produktionsfirma Platinum Dunes, die unter anderem von Michael Bay geleitet wird. Das könnte Cenas Chancen durchaus steigen lassen, da auch das im Dezember 2018 erscheinende Transformers-Spin-Off »Bumblebee: The Movie« von Bay produziert wird.

Duke Nukem 3D World Tour - Screenshots der Remix/Remaster-Version zum Jubiläum ansehen

Der Wrestler verfügt bereits über einige Leinwanderfahrung: Nach den ersten Gehversuchen in »The Marine« und »Zwölf Runden« , hat Cena inzwischen in durchaus namhaften Produktionen Fuß gefasst. Interessanterweise erhielt er vor allem für seine Leistung als Synchronsprecher des Stiers Ferdinand im Disney-Animatonsfilm »Ferdinand - Geht STIERisch ab!« großes Lob, unter anderem von der Washington Post.

Die Leinwandadaption der erfolgreichen Videospielserie um den prolligen Weltenretter, der mit ordentlich Feuerkraft gegen Aliens vorgeht, wird jedoch weit weniger familienfreundlich. Die Infos sind zudem bisher rar gesät. Noch steht kein Regisseur fest und auch das Skript ist noch nicht fertiggestellt. Aktuell bereitet man die Suche nach einem Autor vor. Wer John Cena nicht kennt, kann ihn unter dem Video erleben, wie er WWE 2K15 promotet.