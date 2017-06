Sie wären gerne auf der E3, haben es aber nicht nach Los Angeles geschafft, obwohl dieses Jahr zum ersten Mal auch normale Besucher auf der Messe zugelassen sind? Kein Problem, GameStar bringt die E3 zu Ihnen nach Hause!

Von Samstag, den 10. Juni 2017, bis Donnerstag, den 15. Juni, streamen wir eine Woche lang auf Twitch und YouTube und präsentieren Ihnen live alle Pressekonferenzen, Shows, News und Infos von der wichtigsten Spielemesse der Welt. Das alles unter dem Hashtag #E3daheim.

#E3daheim bei GameStar Plus

Mitglieder von GameStar Plus bekommen in der E3-Woche nicht nur die üblichen Exklusiv-Artikel und GameStar-TV-Folgen, sondern auch von Sonntag bis Donnerstag ein tägliches, rund 45 Minuten langes Analyse-Video, in dem unsere Chefredakteure Michael Graf (in München) und Heiko Klinge (in LA) die Messetrends besprechen.

