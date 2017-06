E3-Show im Livestream - #E3daheim, heute ab 18 Uhr live auf Twitch und Youtube

Watch live video from GameStarDE on www.twitch.tv

Seit Samstag waren wir zu später Stunde noch live, um die Shows der großen Publisher auf der E3 2017 nicht zu verpassen - und noch wichtiger: unseren Zuschauern ohne Verzögerung alle Neuigkeiten aus Los Angeles liefern zu können.

Jetzt sind die Pressekonferenzen von Mircosoft und Co. zwar offiziell vorbei, zu besprechen gibt's aber noch immer eine ganze Menge. In unserer eigenen E3-Liveshow ab 18:00 Uhr wollen wir beispielsweise auf die Fragen eingehen, ob die Xbox One X stärker als die PS4 Pro dasteht und welche Show für sich den Titel »Gewinner der E3« beanspruchen kann.

Zeit: Von 18:00 bis 20:00 Uhr

Ort: Auf Twitch & Youtube

Danach präsentiert Julius von 20:00 bis 23:00 Uhr Previews aus Los Angeles - zum Feierabend nicht gleich ins Bett zu fallen, lohnt sich also auch zum Ende der E3 noch!

Gewinnspiel

Zur E3-Show veranstalten wir zwei Gewinnspiele. Eines direkt bei Facebook (siehe Embed), eines im Stream. Es gibt Preise im Gesamtwert von 870 € zu gewinnen. Schaut beim Stream zu und nutzt eure Chance!

Teilnahmebedingungen bei Facebook